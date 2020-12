Ardentes : les salariés des centres d'accueil pour autistes en grève contre les restrictions budgétaires

Les salariés du Calme et la Mas sont en grève. Lourdement déficitaires, les deux centres d'accueil et d'hébergement pour les 6-20 ans présentant des troubles autistiques suppriment des postes et réduisent leur capacité d'accueil. Un crève-coeur pour les salariés et les parents.

Les salariés des deux structures d'accueil pour jeunes autistes d'Ardentes sont en grève. Le Centre d’accueil et de loisirs médicalisés expérimental (Calme) et la Maison d'accueil spécialisée (Mas) d'Ardentes vont réduire la voilure, car ils sont déficitaires à hauteur d'un millions d'euros. Conséquence :deux fois moins de places au Calme en 2021 et moins de personnel dans les deux structures.

Le Calme propose un hébergement temporaire et des activités ludiques et artistiques pour les 6-20 ans présentant des troubles autistiques. La Mas accueille de façon permanente des autistes ne pouvant pas vivre de façon autonome. Incompréhension et détresse pour la trentaine de salariés réunis devant les grilles du parking face aux mesures qualifiées de "purement budgétaires". Des postes supprimés : 10 au Calme, 3 à la Mas. Et des places en moins pour les jeunes autistes : il n'en restera plus que 5 au Calme en 2021. "Il y a cinq ans, nous pouvions accueillir 24 personnes", déplore Amandine Gaspard, éducatrice au Calme et syndicaliste Sud.

"Ça veut dire qu'on va recevoir beaucoup moins de jeunes et qu'on va laisser les familles en détresse", poursuivent ses collègues. "Pour l'enfant ça peut causer un repli sur soi, des troubles du comportement, se laisser glisser totalement.", renchérit Amandine Gaspard.

Le Calme et la Mas accueillent des enfants et adolescents souffrant de formes d'autisme lourdes. Ils ne peuvent pas être scolarisés, la charge revient donc à leur parents. "Ces structures nous apportent un petit peu de répit, nous permettent de souffler par rapport à l'autisme de notre fille. C'est important pour elle qu'elle soit prise en charge ici, parce que plus tard elle devra vivre en établissement. Il faut l'habituer aussi à ce qu'elle se sépare un petit peu de nous", explique Thierry Dorouet, papa d'Elodie, 15 ans. Plusieurs fois par an, il parcourt 270 kilomètres depuis Dreux (Eure-et-Loire) pour déposer sa fille au Calme. "Je vais être obligé de prendre sur mon temps de travail pour m'occuper d'elle. J'espère que je pourrais toujours venir ici", s'inquiète-t-il.