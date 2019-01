Aregno :réouverture de l'école lundi

Aregno, France

Plus de peur que de mal à l'école d'Aregno où avait été détecté un cas de grippe A chez un élève. Le maire avait dès jeudi soir pris les dispositions pour fermer l'établissement et éviter que le virus ne soit transmis à d'autres élèves ou personnels de l'école. Tout rentre dans l'ordre en cette fin de semaine. L'établissement scolaire sera décontaminé ce dimanche et rouvrira ses portes lundi matin. "Nous avons suivi les recommandations de l'ARS, la préfecture de Haute-Corse et l'inspection académique qui nous ont indiqué que nous pouvions procéder à la réouverture de l'école d'Aregno. Le cas de grippe A avéré est un cas isolé. Les enfants, le corps enseignant et les personnels pourront donc reprendre le chemin de l'école dès lundi matin" a indiqué David Calassa, le maire d'Aregno.