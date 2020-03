PHOTOS - D'anciennes arènes sous l'actuel amphithéâtre romain à Nîmes ?

Jusqu'à présent, les choses étaient claires, les arènes de Nîmes datent des années 95-100 après J.-C. Les fouilles archéologiques qui se terminent ce vendredi apportent un peu de complexité. À six mètres sous la piste des arènes, dans le sol de la salle cruciforme, "les coulisses" à l'époque romaine, les archéologues de l'INRAP, l'institut national de recherches archéologiques préventives, ont mis au jour l'embase d'une machinerie de scène qui serait plus ancienne.

Un "édifice de jeux"

Sous le col connu, ils ont découvert une fosse, longue de 25 mètres, large de trois et profonde de 1,5 mètre. Au fond, un quadrillage, les possibles marques de grosses poutres posées à plat et, sur les côtés, des trous carrés, les probables cavités creusées pour tenir de grands poteaux de bois. Ce seraient les marques d'une ancienne machinerie de scène, une forte charpente de bois contenant les ascenseurs, contre-poids et cabestans permettant de monter les hommes, animaux et décors des coulisses à la piste.

Richard Pellé, archéologue INRAP, en est convaincu, un premier édifice de jeux a été construit, à Nîmes, avant les arènes actuelles Copier

Des vestiges plus anciens d'une cinquantaine d'années

Cette fosse semble creusée avant la construction de l'actuel amphithéâtre, elle est en-dessous du niveau des premières maçonneries des arènes. De plus, à la même profondeur, les archéologues ont trouvé deux monnaies : un bronze de Marseille et un demi-as de Nîmes. Au-delà de la très faible usure apparente de ces pièces et de leurs dates de frappe qui sont connues, elles auraient été oubliées ou perdues là dans les années 40 (après J.-C.). Cette machinerie daterait au moins de ces années-là, il y aurait donc eu un édifice dédié aux jeux avant les actuelles arènes.

Les arènes les plus anciennes de Gaule ?

Ces conclusions, provisoires, sont à confirmer par des analyses. Analyse de ce qui semble être des phosphates, possibles traces des urines des animaux ; analyse des bois, quelles essences. Et par les datations de charbons, vestiges de feux, qui peuvent être datés précisément. Les archéologues ont déjà des dates établies certainement : des assemblages de bois, retrouvés dans les gradins des arènes actuelles proviennent d'arbres abattus en 24 ou 25 après Jésus Chist. Ils pourraient, pourquoi pas, provenir de cette première structure.

Si c'est la cas, et c'est encore à prouver, ces première arènes, possiblement construites en bois et pierre et rasées pour édifier l'actuel amphithéâtre, seraient alors les plus anciennes arènes connues en France, plus anciennes que les arènes voisines d'Arles construites à partir des années 80. Une ancienneté qui ancrerait Nîmes comme la ville la plus romaine de France.

Reportage sur les fouilles menées sous la piste des arènes de Nîmes Copier

Détails de la fosse ayant abrité la machinerie de scène construite pour un probable édifice de jeux édifié avant les arènes actuelles © Radio France - Philippe Thomain