"Vacciné trois fois ? C'est non !" : à Argenteuil, les avis des seniors divergent sur la troisième dose

L'injection d'une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles a été proposée par la Haute autorité de Santé, ce mardi. Dans la ville d'Argenteuil, les avis des seniors sont partagés.

Assis sur un banc, Roger, 84 ans, habitant d'Argenteuil (95), a reçu la nouvelle avec beaucoup d'agacement. Si la Haute autorité de Santé a donné son feu vert pour l'injection d'une troisième dose pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles, il est formel, il ne recevra pas de nouvelles piqûres : "J'ai été vacciné deux fois, mais trois fois non ! Je me suis fait vacciné au mois de mars et ils parlent d'un troisième vaccin, mais ils se foutent de nous", fustige l'octogénaire.

"On ne va jamais s'en sortir"

Juste à côté, Jeanne, 82 ans, est moins récalcitrante mais ne cache pas son inquiétude : _"_Ça va être la deuxième, la troisième, la quatrième, on ne va jamais s'en sortir. Mais en principe je vais le faire. J'ai fait les deux autres, alors pourquoi ne pas faire le troisième ?"

Un peu plus loin, Jean, 68 ans, est convaincu. "Bien sûr que je vais le faire le rappel ! C'est une évidence pour moi", s'exclame-t-il avec un sourire.

"Il est urgent de vacciner les plus de 80 ans qui n'ont toujours pas reçu leur première dose"

Du côté des scientifiques, les avis sont aussi partagés. Yves Buisson est épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l’Académie nationale de médecine. Pour le professeur, ce n'est pas une priorité. "C'est une bonne décision, mais elle est peut-être un peu prématurée car tous les Français ne sont pas vaccinés. Il est surtout urgent de vacciner ces personnes de plus de 80 ans, vulnérables ou porteuses de comorbidités qui n'ont toujours pas reçu leur première dose. Ça c'est l'urgence des urgences !"

Pour le moment, la troisième dose n'est pas rendue obligatoire, simplement fortement recommandée.