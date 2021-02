Ariège : quatorze volontaires vont se confiner dans une grotte pendant 40 jours

Mais qui peut bien se porter volontaire pour un troisième confinement ? Encore plus dans une grotte ? Sept hommes et sept femmes vont participer à l'opération "Deep Time", dont Christian Clot. L'explorateur, adepte des missions extrêmes, avait d'abord prévu une expédition à l'autre bout du monde, dont il a le secret. Des neurobiologistes, une infirmière, un professeur de maths ou encore une bijoutière s'étaient d'abord portés volontaires pour l'accompagner.

Mais le Covid-19 est passé par là et les voilà prêts à se confiner 40 jours sous terre sans aucun repère lumineux pour une expérience scientifique. Avant d'être un aventurier, Christian Clot est aussi un chercheur qui travaille depuis longtemps sur les capacités d'adaptation de notre cerveau. Logiquement, les conséquences de l'épidémie l'ont intéressé : il estime que 40% d'entre nous avons perdu toute notion du temps, de capacité de projection et de compréhension du monde, pendant cette crise. Alors il a décidé de se terrer avec ses treize volontaires.

Un confinement sans lumière pour comprendre comment notre cerveau s'adapte

Le but ? Savoir comment notre cerveau peut s'adapter et trouver son rythme, sans lumière ni indication horaire. Munis de capteurs, ils vont donc descendre dans la grotte de Lombrives, le 7 mars et y vivre pendant 40 jours. Ils seront suivis jour après jour par une dizaine de scientifiques, regroupés dans une base au dessus de la grotte.

Fruit d'une collaboration avec l'INSERM ou encore avec le CNRS, l'expédition est également placée sous le haut patronage du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. "Ça étonne forcément", même le maire d'Ussat-les-Bains, la commune où se situe la grotte. Bernard Dunglas compte surtout sur les retombées touristiques pour son village de 300 habitants.