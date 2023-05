Armée : un plan pour mieux prendre en compte les blessures psychologiques des militaires

Le gouvernement souhaite mieux prendre en compte les blessures psychologiques des militaires. Ce mercredi, Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et la Mémoire, présente un plan d'accompagnement des militaires blessés et de leurs familles. Il s'articule autour de deux axes, selon les informations de franceinfo : renforcer l'offre de soins et simplifier les démarches administratives.

Le plan accorde une part importante au traitement des blessures psychologiques liées à la guerre. Selon le cabinet des Anciens combattants et de la Mémoire joint par franceinfo, plus de 3.000 militaires français souffrent de symptômes post-traumatiques, après des années de missions en Afrique ou au Proche-Orient. D'ici à 2030, le gouvernement entend créer six nouvelles maisons Athos, dispositifs de réhabilitation psycho-sociale, dont une à deux en Outre-Mer, contre quatre aujourd'hui (à Bordeaux, Toulon, Aix-les-Bains et dans le Morbihan).

Ce sont des lieux de vie, non médicalisés, avec activités manuelles, sportives, artistiques… pour que ces militaires atteints de troubles post-traumatiques puissent se reconstruire psychologiquement, dans les meilleures conditions possibles.

"Que le blessé n'ait qu'une seule préoccupation : se soigner"

Pour Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, "la philosophie de ce plan, c'est de faire en sorte que le blessé n'ait qu'une seule préoccupation : celle de se soigner". Par ailleurs, un pôle de réhabilitation de l’Institution nationale des Invalides sera prochainement inauguré, pour apprendre aux militaires blessés à vivre avec leurs blessures, en les accueillant après leur hospitalisation.

Afin de simplifier les démarches administratives des militaires blessés, le gouvernement entend créer un coffre-fort numérique, sorte de "France connect du blessé" militaire, explique-t-elle. Ambition : "Mieux prévenir, mieux détecter, mieux soulager". Tous les documents émis par l’administration y seront automatiquement stockés et le militaire n’aura plus à les fournir lors des procédures.

"Le parcours administratif ne doit pas être le combat de trop"

"Le parcours administratif ne doit pas être le combat de trop", explique la secrétaire d'État au sujet de la simplification des démarches pour les militaires blessés. "Simplifier les démarches, c'est retirer des démarches inutiles", ajoute-t-elle avant de s'appuyer sur l'exemple du "renouvellement automatique de la pension militaire d'invalidité". "Si on caricature, poursuit Patricia Miralles, un bras ou une jambe ça ne repousse pas. Ce ne sera donc plus à eux de prouver qu'ils sont blessés, c'est l'inversion de la charge de la preuve pour le blessé."

Ce plan du gouvernement prévoit aussi des mesures spécifiques pour les familles de militaires : elles auront par exemple droit à des sessions de sensibilisation à la veille du retour de leurs proches d'OPEX et à des séjours de répit. Le versement d'un complément de revenu aux proches-aidants doit aussi être assoupli.