Arras : deux enfants testés positif au Covid-19, le centre de loisirs Oscar Cléret fermé

Dès ce soir et pour une durée indéterminée, le centre de loisirs Oscar Cleret d'Arras sera fermé. Deux enfants fréquentant le centre ont été testés positifs au Covid-19.

Même si selon la mairie d'Arras, ces deux enfants ne sont pas venus depuis le 10 juillet au sein du centre, la ville, en lien avec l'ARS, a préféré prendre la décision de fermer le centre.

Le dépistage des enfants qui ont été en contact avec les deux cas avérés va être fait au plus vite, et l'ensemble des 140 enfants fréquentant le centre seront testés ce samedi matin. Les parents pourront également faire tester leur enfant via leur médecin traitant. La ville d'Arras recommande également pour ces enfants de limiter les contacts avec l'extérieur, jusqu'au résultat du test.