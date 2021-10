Arrêt cardiaque : l'application SAUVLife arrive dans la Marne

Lancée dans la Marne en juillet dernier, l'application SAUVLife fait officiellement ses grands débuts. Elle permet une plus grande réactivité lorsqu'une personne est victime d'un arrêt cardiaque avec l'intervention de "citoyens sauveteurs" en attendant l'arrivée des secours, grâce à la géolocalisation. Créée en 2018, l'application déclare avoir fait repartir 7 à 10 cœurs par mois sur l'année 2020.

Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, les secours (SAMU et pompiers) lancent l'alerte et SAUVLife envoie une notification à tous les utilisateurs présents dans un rayon de 10 minutes à pieds de la victime. Si vous êtes en capacité de l'aider, il suffit de le signaler sur l'application et un professionnel vous guidera par téléphone pour avoir les bons gestes. "On a besoin de gens pour faire les premiers gestes, même s'ils ne sont pas formés !" insiste le Dr. Frédéric Fischbach, responsable du SAMU de Reims.

La rapidité plus importante que l'expérience

Caroline Cazes, responsable du déploiement pour SAUVLife, aime informer sur l'importance de la réactivité : "Les chances de survie diminuent de 10% par minute sans massage cardiaque. Avec SAUVLife, un professionnel vous guidera par téléphone ou en visio. Un geste plus ou moins bien fait est toujours plus efficace que rien du tout !" Un temps précieux, surtout que les secours en France arrivent en moyenne au bout de 13 minutes.

Plus de 550 000 personnes ont déjà téléchargé l'application. SAUVLife pourrait permettre de rattraper le retard de la France en matière de chance de survie à un arrêt cardiaque. Dans l'Hexagone, elles ne sont que de 5%, alors que "dans les pays scandinaves, ils arrivent à des taux de 40%" explique la Dr. Béatrice Fourgeaud, qui précise que nos voisins "sont mieux formés avec au moins une formation par an en entreprise et à l'école."