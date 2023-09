Arrêt maladie, télétravail, cas contact : les recommandations à suivre si vous attrapez le Covid-19

En cas de Covid, l'arrêt maladie n'est plus automatique mais décidé par le médecin, et le télétravail n'est pas obligatoire mais vivement conseillé.

À l'école, au travail, parmi les membres de la famille... en cette rentrée, les cas de Covid se multiplient. Face à cette recrudescence, le gouvernement a décidé d'avancer la campagne de vaccination de deux semaines. Elle commencera le 2 octobre. Le vaccin est désormais conseillé pour les personnes fragiles ou particulièrement exposées au virus.

En attendant, quelle attitude adopter si vous avez contracté le virus ? Devez-vous vous isoler ou pouvez-vous continuer à vous rendre au travail ? Devez-vous être arrêté huit jours, ou télétravailler ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez.

Les malades doivent-ils rester chez eux ?

Les consignes d'isolement et de vaccination ont toutes été levées par le gouvernement à la fin de l'hiver dernier, rappelle franceinfo. Ainsi, si vous avez contracté le coronavirus, en théorie, rien ne vous empêche de venir travailler, notamment si vous avez peu ou pas de symptômes. Mais les autorités vous recommandent tout de même vivement de rester chez vous.

L'arrêt maladie est-il automatique ?

Si vous êtes positifs au Covid, l'arrêt maladie n'est plus automatique. C'est au médecin de décider ou non de vous arrêter, en fonction de votre état de santé et de vos symptômes.

En revanche, en cas d'arrêt, les jours de carence sont rétablis : depuis février, les arrêts maladie sans jour de carence, mis en place pendant la crise du Covid, sont supprimés.

En cas d'arrêt, vous avez, comme pour toutes les pathologies, 48h pour transmettre le document à votre employeur.

Quelles mesures prendre si un salarié vient malade au bureau ?

Si l'un de vos collègues est positif au Covid-19 et vient travailler dans le même espace que vous, les gestes barrières sont bien sûr de rigueur : masque, gel hydroalcoolique, lavage des mains, respect des distances et aération des locaux pendant dix minutes au moins une fois par heure.

Si c'est vous qui êtes malade, il vous est évidemment recommandé de porter un masque et de respecter strictement les gestes barrières.

De manière générale, si vous souhaitez vous protéger de tout risque de contamination, vous pouvez porter un masque FFP2, le plus efficace, même si vous n'êtes pas malade.

Le télétravail est-il obligatoire ?

Depuis mars 2022, le télétravail n'est plus obligatoire si vous avez le Covid. Cependant, il reste vivement recommandé. Un employeur ne peut pas vous interdire de venir travailler si vous êtes malade. Une telle mesure le rendrait coupable de discrimination, indique franceinfo.

Quelles règles pour les cas contact ?

Là encore, le bon sens prime. Si vous êtes cas contact d'un collègue qui a le Covid, respectez les gestes barrières et faites un dépistage. Surveillez votre état de santé et l'éventuelle apparition de symptômes ou de fièvre.

À savoir, les cas contact ne sont plus contraints de s'isoler. Ils ne seront pas non plus contactés par l'Assurance maladie, comme ç'a pu être le cas lors des premières vagues de l'épidémie. Les autorités sanitaires n'ont plus, non plus, recours au "contact tracing".

Revenir à des principes de bon sens

De manière générale, le docteur Gérald Kierzek, expert pour l'émission "Bonjour Docteur" sur France Bleu , conseille de "revenir à des principes de bon sens". "On inclut maintenant le Covid et le coronavirus dans les autres syndromes viraux et grippaux", a-t-il expliqué ce mardi dans l'émission Ma France .

"On n'a pas besoin d'une preuve virologique pour donner les conseils de surveillance et réagir, estime-t-il. "Quand vous êtes malade ou que vous avez des symptômes, quel que soit le virus en cause, le réflexe est de prendre un masque tant qu'on a des symptômes", rappelle-t-il. "On peut prendre des antalgiques, du paracétamol, et en cas de symptômes plus graves, évidemment il faut consulter son médecin." Le médecin a également indiqué que cette saison, "on a quand même un variant Omicron qui est beaucoup moins virulent."

Faut-il se faire vacciner ?

Le Dr Gérald Kierzek conseille aux personnes fragiles de se fier à l'avis de leur médecin quant à une éventuelle vaccination, dont la campagne est avancée au 2 octobre. "C'est au cas pas cas qu'on décide de la vaccination", rappelle-t-il sur France Bleu. "Pour chaque personne, il faut décider en fonction des antécédents et de l'histoire médicale", explique-t-il, "c'est au médecin traitant de décider. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous se précipiter et aller se faire vacciner."

Le Dr Kierzek explique que désormais, la vaccination est plutôt conseillée aux seules personnes fragiles : "Les recommandations de la Haute autorité de santé sont très claires maintenant : c'est aux publics à risque qu'on recommande de se faire vacciner", explique-t-il. "Les plus de 65 ans, les patients avec un déficit immunitaire, greffés ou en état d'obésité. Ce sont des situations individuelles, et c'est au cas par cas qu'on décide de la vaccination, contrairement à ce qu'on a pu connaître il y a quelques mois", résume-t-il, évoquant aussi les femmes enceintes ou le personnel médical.