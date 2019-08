Arrêté anti-pesticides : près de Rennes, le combat d'un agriculteur atteint d'un lymphome

Bourgbarré, France

Jeudi 22 août, Daniel Cueff, le maire de Langouët, près de Rennes, est convoqué devant le tribunal administratif de Rennes suite au recours déposé par la préfète d'Ille-et-Vilaine contre un arrêté municipal interdisant les pesticides à 150 mètres des habitations. Une mesure symbolique à la fois pour protéger les populations mais aussi pour sensibiliser le monde agricole. Les agriculteurs sont d'ailleurs les premières victimes des pesticides. Armel Richomme, 64 ans, était agriculteur à Bourgbarré près de Rennes. Il a du se battre pour que son cancer soit reconnu comme maladie professionnelle.

Aucun protection

Armel Richomme, fils et petit-fils de paysans, se souvient qu'il utilisait abondamment "des herbicides, insecticides ou fongicides sans protection sur 30 hectares de culture dans les années 80 jusqu'en 1995. Puis on a pris des gants en plastique et un masque mais quand il faisait chaud on transpirait sous le masque et on l'enlevait". Au début des années 2000, l'agriculteur de Bourgbarré passe au bio mais le mal est fait : alors qu'il ressent une fatigue intense et qu'il perd du poids, un lymphome lui est diagnostiqué en 2011.

Le choc

Brigitte, sa femme, raconte l'annonce de la maladie et le choc qui a suivi : "Je crois que tous les deux on est tombé sur les fesses, on a dégringolé. Mais on a eu le bonheur qu'Armel ait pu se soigner et soit encore avec nous. Mais on connait trop de personnes qui nous ont déjà quitté".

Combats

Son combat contre la maladie n'est pas le seul. Il se bat avec son épouse pour reconnaître son cancer en maladie professionnelle alors que la MSA, la mutualité sociale agricole, est indifférente à sa demande. Finalement un décret de 2015 établit cette reconnaissance. "Pour moi le plus dur est passé", explique Armel Richomme, "je continue de me soigner et au sein de l'association de soutien aux victimes des pesticides, je continue de dénoncer les pesticides qui provoquent beaucoup de mal".

Pour son épouse, il faut lancer aussi une alerte pour tous les riverains d'exploitations agricoles qui épandent des pesticides. Jeudi, Brigitte et Armel, comme sans doute des centaines de personnes, seront présents devant le tribunal administratif de Rennes pour soutenir le maire de Langouët.