Arrêts de travail en téléconsultation : "8 sur 10 sont délivrés par un autre médecin", révèle François Braun

Le gouvernement souhaite dérembourser les arrêts de travail délivrés en téléconsultation, lorsqu'ils sont prescrits par un autre médecin que le médecin traitant du patient. Gabriel Attal l'a annoncé dimanche dans le JDD. Ce mardi sur franceinfo, le ministre de la Santé François Braun révèle que 8 arrêts sur 10 délivrés en téléconsultation le sont par un autre médecin que le médecin traitant du patient.

Un chiffre qui "interroge"

"Sur l’année dernière, 110.000 arrêts de travail ont été faits par téléconsultation. C’était deux fois plus que l’année précédente et ce sera deux fois plus cette année", indique François Braun. "Sur ces 110.000 arrêts de travail, dans 8 cas sur 10, ce sont des patients qui ont un médecin traitant et qui se sont fait faire un arrêt de travail par un autre médecin. Ça interroge", explique-t-il. Ces arrêts ont coûté "près de 100 millions d'euros l'an dernier", a expliqué Gabriel Attal dimanche.

Pas plus d'arrêts prescrits en téléconsultation dans les déserts médicaux

François Braun assure aussi, pour répondre au fait que ces personnes ne trouvaient pas forcément de médecin disponible physiquement, que les personnes qui se sont vu prescrire ces arrêts médicaux par téléconsultation sont "les mêmes" que celles qui obtiennent des arrêts médicaux lors de rendez-vous physiques avec un médecin. "Il n'y en a pas plus dans les zones que l'on appelle 'désert médical'", dément-il.

Des cas particuliers autorisés en cas d'absence prolongée du médecin traitant

Le ministre assure néanmoins que des "cas particuliers" pourront être "traités au coup par coup", par exemple si une "personne âgée qui est dans une zone sous-dotée, qui n'a plus de médecin traitant parce qu'il a arrêté de travailler, elle pourra recourir ponctuellement s'il le faut à un arrêt de travail" via téléconsultation avec un autre médecin. "La téléconsultation est quelque chose de très utile, c'est un outil, mais comme tout outil qui se développe il faut que nous soyons extrêmement vigilants par rapport aux abus d'utilisation", prévient-il.