L'hôpital de Saintes vient d'acquérir une IRM 3 teslas, deux fois plus précise que l'IRM utilisée jusqu'à lors. La deuxième machine de ce genre en Charente-Maritime après La Rochelle. Les patients du Sud Charente-Maritime n'auront plus besoin d'aller à Bordeaux ou à La Rochelle pour leurs examens.

Arrivée d'une IRM 3 teslas à Saintes : plus besoin d'aller à La Rochelle ou Bordeaux pour les patients

Jusqu'à la mi-décembre, il n'y avait qu'une seule IRM 3 teslas dans le département de la Charente-Maritime, elle était à l'hôpital de La Rochelle. Depuis ce mardi 14 décembre 2021, une deuxième IRM de ce type est mise en service à l'hôpital de Saintes. Une grande nouveauté pour les patients, qui ne devront pas se rendre à La Rochelle ou Bordeaux pour réaliser des examens précis avec cette machine. Car il s'agit bien de précision dont il s'agit avec cette IRM dernière génération. Elle est deux fois plus puissante qu'une IRM 1,5 teslas, et apporte des détails très importants pour identifier certaines maladies.

Une IRM très efficace pour le diagnostic de certains cancers

Pour Sébastien Savard, responsable IRM France, "cette IRM sera utilisée pour déceler certains cancers, comme celui de la prostate, du colon ou du sein. Avec une grande qualité d'image, on est capable d'explorer de nombreuses régions anatomiques du corps humain. Pour le diagnostic des cancers, c'est vraiment un outil privilégié."

IRM d'un cerveau humain à l'hôpital de Saintes © Radio France - Gérald Paris

Une IRM d'un million 300 000 euros financée en intégralité par l'hôpital de Saintes

Une IRM dernière génération qui pèse plus de 7 tonnes. _"La machine contient même 2000 litres d'hélium_" précise Sébastien Savard. "Il faut s'imaginer dit-il que c'est un aimant gigantesque, très puissant." Cette IRM est financée en intégralité par l'hôpital de Saintes, plus d'un million 300 000 euros. C'est le deuxième de ce genre en Charente-Maritime, il faut en ajouter 9 autres, mais moins puissants, des teslas 1,5.

Une IRM nouvelle génération pour un bassin de 325 000 habitants

Avec ce type d'équipement au Sud de la Charente-Maritime, c'est un bassin de 325 000 habitants qui est concerné. Plus besoin de réaliser des kilomètres vers Bordeaux ou La Rochelle pour un examen. "Le maillage" du territoire est bien réalisé maintenant précise Fabrice Leburgue, le directeur des centres hospitaliers de Saintes et de Saint Jean d'Angely." Notre objectif est de passer maintenant à une attente de 20 jours maximum pour obtenir un rendez-vous, au lieu de 40 à 50 jusqu'à lors à Bordeaux ou La Rochelle. L'IRM c'est aujourd'hui, mais _en 2022, il y aura d'importantes nouveautés, avec un robot chirurgical et un centre de médecine nucléaire._"

Le docteur Jean-Christophe Lecomte, le chef de service de l'imagerie médicale à l'hôpital de Saintes © Radio France - Gérald Paris

Le docteur Jean-Christophe Le comte, est le chef de service de l'imagerie médicale à l'hôpital de Saintes. Pour lui, cette IRM est une grande avancée, mais complémentaire à celle déjà existante. L'image qu'il utilise est très parlante : "souvent il m'arrive de comparer une IRM à des voitures. Avoir une formule un, c'est pratique, pour aller vite, mais c'est pas utilisable sur tous les terrains. Une IRM 1,5 teslas est toujours très précieuse en complément, cela permet d'avoir une voiture plus polyvalente utilisable sur tous les terrains."

En France, il faut savoir qu'il y a environ 160 IRM 3 teslas sur un total de 1200 machines, en comptant les IRM 1,5 teslas. Cet équipement d'Imagerie par Résonance Magnétique, est constitué à moitié de composants d'origine du Japon, et d'autres des Etats-Unis.