Arrivée de 1 500 doses : réorganisation du centre de vaccination de Montecot à Cherbourg

750 injections environ par jour, le centre de vaccination Montecot tourne à plein régime ce jeudi 13 mai. Le site a reçu une livraison de 1 500 vaccins Pfizer et pour les administrer, des renforts sont arrivés. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée par la préfecture pour vacciner.

Coordination entre pompiers et soignants hospitaliers

Dans la salle de Cherbourg, d'un côté des blouses blanches, de l'autre, des uniformes rouge et noir. Entre soignants hospitaliers et sapeurs-pompiers, on partage le matériel et les doses bien sûr, on se coordonne mais chaque équipe a ses propres lignes de vaccination. "En parfaite collaboration," précise l'infirmier capitaine Lionel Adrien.

Cette nouvelle organisation a permis d'ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination. "On a beaucoup de gens qui viennent et qui n'arrivent pas à prendre de rendez-vous," explique Isabelle Fafin, "l'arrivage de doses contente du monde."

Dès ce samedi 15 mai, les sapeurs-pompiers mobilisés au centre Montecot repartent pour une nouvelle campagne de vaccination : ils vont administrer plus de 1 000 doses au centre de Saint-Lô.