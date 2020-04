Arrivée massive de masques en Bretagne

500 000 masques chirurgicaux commandés par la Région Bretagne et les quatre départements bretons viennent d'arriver dans la région. Ils seront distribués aux soignants bretons. La ville de Rennes a également reçu 70 000 masques FFP1.

La Région Bretagne a commandé 2 millions de masques chirurgicaux. La première cargaison a été livrée ce mercredi 8 avril. 500 000 pièces en provenance de Chine sont arrivées à Rennes.

Ces masques ont été commandés par le Conseil Régional et les quatre départements bretons en coordination avec l'Agence Régionale de Santé (ARS Bretagne). Ils vont servir à répondre aux besoins des différents personnels de santé, du médico‐social et du social sur le territoire et contribuer ainsi à l’effort collectif de solidarité.

Les Conseils départementaux les destinent à leurs personnels médico‐sociaux qui interviennent chaque jour auprès de personnes plus ou moins fragiles (personnes âgées hors EPHAD, handicapés, protection maternelle et infantile, enfants placés…).

Financée à 50% par l’Union européenne, la commande (1 million de masques chirurgicaux et 1 million de masques FFP2) a été passée collectivement le 23 mars dernier pour un montant global de 2,4 millions d’euros.

Les prochaines livraisons, d’ici quelques jours, comprendront des masques FFP2 que la Région répartira, dès réception, entre les Départements et l’ARS pour équiper les personnels hospitaliers. La ville de Rennes reçoit également 70 000 masques FFP1.