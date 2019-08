Arsenic dans la vallée de l'Orbiel : maintenant 46 enfants déclarés exposés

L'Agence Régionale de Santé d'Occitanie vient de rendre publique les derniers résultats des analyses réalisées sur des enfants de la vallée de l'Orbiel dans l'Aude. Suite aux inondations d'octobre 2018, ils auraient été surexposés à l'arsenic de l'ancienne mine de Salsigne, notamment dans le village de Lastours au nord de Carcassonne. Le débordement de l'eau a semble-t-il causé une pollution des réserves d'eau potable.

Huit nouveaux cas avérés

En juin dernier, sur 103 enfants dépistés, 38 avait été surexposés au produit. Avec les dernières analyses réalisés au 27 août dernier, ce mardi, ils sont désormais 46 sur 143. Cela augmente donc de 8 le nombre d'enfants pour lesquels le taux d'arsenic dans l'urine est supérieur à la valeur de référence, soit 10 micro-grammes. Au total aujourd'hui, 36 enfants présentent un taux de 10 à 15 micro-grammes, 10 un taux supérieur à 15 micro-grammes

Plus inquiétant, parmi des enfants qui avaient déjà été dépistés en juin, deux enfants sont passés de la première à la deuxième catégorie, de plus de 10 et plus de 15 micro-grammes.

L'ARS précise que "l'arsenic est un toxique cancérigène" en cas d'exposition chronique. Il peut aussi avoir des effets dermatologiques, cardiovasculaires et respiratoires.

Un suivi précis annoncé pour ces cas

L'ARS précise dans son communiqué qu'un suivi personnalisé est proposé aux familles des enfants exposés. Ce rendez-vous d'un médecin à domicile est programmé quand une deuxième analyse confirme le taux anormal d'arsenic, ce qui est le cas aujourd'hui pour trois enfants, dont deux d'une même famille. Une permanence téléphonique a été mise en place au 04 67 07 21 33 et les informations sur les risques et l'accompagnement sont disponibles sur le site de l'ARS.

En début de semaine, le Président de la République s'est emparé du dossier en répondant aux sénateurs de l'Aude Roland Courteau et Gisèle Jourda. A quelque jours de la rentrée dans la vallée de l'Orbiel, Emmanuel Macron a évoqué une situation préoccupante.