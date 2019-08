Arsenic : On peut vivre dans la vallée de l'Orbiel mais pas n'importe comment dit l'ARS

Aude, France

Alors que l'agence régionale de santé, l'ARS, vient de révéler 8 nouveaux cas d'enfants déclarés "exposés à l'arsenic" dans la vallée de l'Orbiel, dans l'Aude, le le directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé répondait ce jeudi matin aux questions de France Bleu Occitanie. Jean-Jacques Morfoisse affirme qu'"aucun cas d'intoxication aiguë à l'arsenic" n'a été relevé à ce jour mais qu'il faut limiter le risque d'exposition durable et que pour bien vivre dans cette vallée il faut suivre les recommandations.

L'arsenic est un toxique cancérigène

En juin dernier, sur 103 enfants dépistés, 38 avaient été surexposés au produit. Avec les dernières analyses réalisés au 27 août dernier, ce mardi, ils sont désormais 46 sur 143. Cela augmente donc de huit le nombre d'enfants pour lesquels le taux d'arsenic dans l'urine est supérieur à la valeur de référence, soit 10 micro-grammes. Au total aujourd'hui, 36 enfants présentent un taux de 10 à 15 micro-grammes, 10 un taux supérieur à 15 micro-grammes

Plus inquiétant, parmi des enfants qui avaient déjà été dépistés en juin, deux enfants sont passés de la première à la deuxième catégorie, de plus de 10 et plus de 15 micro-grammes.

L'ARS précise que "l'arsenic est un toxique cancérigène" en cas d'exposition chronique. Il peut aussi avoir des effets dermatologiques, cardiovasculaires et respiratoires.