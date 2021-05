Ascension : les soignants sont sur le pont au vaccinodrome de Saint-Avertin

La campagne de vaccination contre le Covid-19 ne prend pas de congés. Les deux vaccinodromes de Touraine voient défiler du monde même pendant le week-end de l'Ascension. Les trous laissés par les quelques rendez-vous annulés sont vite comblés, car la demande est forte.

Salutations...désinfection...injection ! Véronique, infirmière, enchaîne les piqûres depuis quelques heures. "On arrive à 13h30, on termine à 19h. C'est 5h sur le terrain, à vacciner. C'est une bonne cadence, mais on ne s'ennuie pas, c'est très bien comme ça", lance-t-elle. Ça ne lui laisse pas beaucoup de temps pour penser au week-end de l'Ascension, mais comme la plupart des infirmières libérales, elle ne comptait pas en prendre cette année.

"On finit au cordeau tous les soirs"

Les patients font la queue, comme tous les jours. Pas question de louper son rendez-vous pour partir en week-end au soleil. Et si quelqu'un manque à l'appel, le lieutenant Emmanuel Deniau, des Sapeurs-Pompiers de Touraine, trouve rapidement un remplaçant sur la liste d'attente. "Peut-être que dans ceux qui ne sont pas venus, il y a des gens qui sont partis en week-end", concède-t-il, "mais là, sur les 1 155 personnes que l'on attend, tout le monde est là".

Le centre ouvrira aussi ce samedi, grâce à une arrivée de vaccins Moderna qui n'était pas prévue © Radio France - Nicolas Joly

Le vaccinodrome de Saint-Avertin pourra ouvrir ce samedi grâce à une livraison de doses Moderna inattendue. "Ça s'est décidé la semaine dernière, ce sont des reliquats qui n'ont pas été utilisés", explique Laurent Salsac, vice-président de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Tours (CPTS O'Tours) et président de l'Ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire. C'est lui qui dirige le vaccinodrome, il déconseille, à celles et ceux qui souhaiteraient se faire vacciner contre le Covid-19, d'attendre le soir devant le centre : "Il peut rester une dose ou deux, mais il n'y aura jamais des quantités industrielles le soir, on finir au cordeau tous les soirs, c'est ma responsabilité de tous les jours".