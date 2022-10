"Aspie Family" à Nîmes, une association pour les familles qui composent avec un proche atteint d'autisme

A Nimes, Marc et Odile ont totalement mis leurs vies entre parenthèses pour s'occuper de leur fils, Vincenzo

C'est ce jeudi la journée nationale des aidants. Les aidants, ce sont ces personnes qui viennent en aide à des proches en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Ils les accompagnent dans toutes les tâches du quotidien. Ils sont 11 millions d'aidants en France. A Nîmes, Marc et Odile ont totalement mis leurs vies entre parenthèses pour s'occuper de leur fils. Il y a deux ans, Vincenzo, âgé aujourd'hui de 16 ans, a été diagnostiqué autiste et, depuis, ses deux parents ont décidé se consacrer entièrement à lui . "Tout a été mis entre parenthèses, explique Marc, sur France Bleu Gard Lozère. J'ai fermé mon magasin. Mon activité a été réduite au minium. En gros, je ne travaille plus".

Des parents à la recherche de dons, et d'un local

"C'est dur à dire, parce que c'est mon fils. Mais sans moi, il n'a pas de vie... oui" Marc

Au quotidien, Marc se consacre quasiment 24h sur 24 à son fils . "Il faut pouvoir être là pour le sortir. il ne va pas à l'école. On a essayé le CNED (NDLR : Centre national d'enseignement à distance), avec nous, pour le faire travailler. Impossibilité complète, dit-il. Il faut tout le temps être là, il a besoin de nous pour aller chez le médecin, pour faire du vélo etc". Marc a fait le choix.. de ne pas choisir. Son fils est sa priorité absolue, quel qu'en soit le prix. "Il a besoin de nous, parce qu'il peut avoir des craintes. Il faut pouvoir le réconforter, le soulager. C'est compliqué"

Parallèlement, ces parents ont créé une association baptisée "Aspie Family" pour essayer de fédérer des gens qui se trouvent dans la même situation qu'eux comme l'explique Marc : "les parents, il ne faut pas qu'ils se cachent ; certains ont honte, c'est difficile pour eux, ils sont débordés. Le but de l'association, c'est de pouvoir fédérer les familles, échanger nos quotidiens".

Odile se consacre entièrement à son fils et aimerait vraiment que la situation des aidants évolue. "Il est enfermé dans sa chambre. Si je veux qu'il sorte et communique un peu, je m'en occupe, et il faut qu'on fasse intervenir des gens de l'extérieur. Lui ne veut pas sortir".

"Je n'ai que le statut de maman. J'ai tout laissé tomber à côté, pour donner tout mon temps à mon fils" Odile, la maman

Vous pouvez contacter l'association Aspie Family par téléphone au 07 65 21 54 12 ou via sa page Facebook . Un site internet est en cours de construction.