ASSE : le cri du cœur d'Yvann Maçon sur la situation sanitaire en Guadeloupe

Resté très proche de l'île où il est né et a grandi, le défenseur de l'AS Saint-Étienne espère "du renfort" pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il aspire aussi à l'avenir à plus de considération de la métropole

De retour sur les terrains de Ligue 1 après une grave blessure Yvann Maçon retrouve le plaisir de la compétition. Et si le natif de Baie-Mahault (Guadeloupe) assure "rejouer sans peur", une partie de lui reste préoccupée par la crise sanitaire qui touche son île natale.

On est Français mais souvent on est oublié

En contact permanent avec ses proches le défenseur des Verts explique que "La situation est très compliquée. Il manque du personnel tout le temps. Ma famille va bien mais c'est dur de vivre ça de loin. En Guadeloupe nous sommes Français mais souvent on est oublié car on est à 8.000 kilomètres. J'espère qu'il y aura du renfort car c'est une situation catastrophique et j'aimerais qu'on soit moins oublié dans des moments comme ça et même tout le temps".

Des soignants partiront ce vendredi vers la Guadeloupe et la Martinique

120 soignants sont partis de métropole pour la Martinique et la Guadeloupe ce mardi et d'autres doivent arriver vendredi. En Guadeloupe et en Martinique, le pont aérien se poursuivait ce mercredi pour soulager les hôpitaux des deux îles où l'épidémie flambe actuellement. Au CHU de Guadeloupe, 40% des lits sont désormais occupés par des patients Covid, et la morgue est saturée, selon la direction de l'hôpital.