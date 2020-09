Assemblée nationale : pas de buvette après 22h, les salles de sport sont fermées

Comme les autres bars de la capitale, la buvette de l'Assemblée nationale ferme à 22h00 à partir de ce lundi conformément aux nouvelles règles qui régissent les cafés à Paris et en petite couronne. Les salles de sport ne sont plus ouvertes.

Pas de privilèges pour l'Assemblée nationale. Les députés et tous ceux qui ont l'habitude de faire un petit tour à la buvette de l'Assemblée devront quitter les lieux à 22h au plus tard. Cette buvette, comme les bars de Paris et de la petite couronne, doit respecter ce nouvel horaire. Il est destiné à juguler la hausse de la propagation du coronavirus.

Les salles de sport de l'Assemblée sont aussi fermées.

Le travail en visioconférence conseillé pour les députés

Pour le moment, la jauge des députés dans l'hémicycle ou en commissions reste inchangée mais les questeurs invitent fortement à ce que les activités de contrôle des commissions soient pratiquées "autant que possible en visioconférence".

Pas plus de 10 personnes dans les réunions

Le retour du public extérieur, pour des visites, colloques, réunions ou pour assister à la séance en tribunes est pour l'instant différé.

Les réunions internes de plus de 10 personnes "doivent désormais être évitées, sauf celles qui sont directement liées à des activités législatives ou de contrôle".

A ce jour le virus ne circule pas à l'Assemblée nationale

Pour l'instant, aucune chaîne de contamination interne n'est identifiée à l'Assemblée nationale et le suivi de la situation se fait en lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France, indiquent les questeurs du Palais Bourbon dans un message adressé aux députés.

Il y a une dizaine de jours, des sources parlementaires indiquaient que 8 cas de Covid-19 avaient déjà été diagnostiqués en septembre 2020 à l'Assemblée nationale, parmi les députés, les collaborateurs ou les personnels.