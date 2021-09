Assises de la santé mentale: les professionnels dans l'attente d'annonces

Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie promises par Emmanuel Macron se tiennent ce lundi et demain mardi. La crise sanitaire et les confinements ont permis de jeter une lumière crue sur les troubles psychiques à des degrés divers dont souffrent actuellement dit-on plus de 12 millions de Français. "Le secteur psychiatrique va très mal. Il manque de lits, de personnel et de médecins. Il manque de tout" déclarait ce lundi sur France Bleu Normandie Marie-Pierre Colombé, psychologue clinicienne et membre du collectif des psychologues normands. "C'est très bien l'ambulatoire. Par contre l'ambulatoire est lui aussi complètement défavorisé. L'ambulatoire, c'est les centres de consultations médico psychologiques (CMP) qui sont inclus dans le territoire, qui font un travail de réseau extrêmement important".

Le secteur psychiatrique va très mal. Marie-Pierre Colombé

Réécoutez ici l'interview de Marie-Pierre Colombé Copier

En clôture de ces Assises de la santé mentale et de la psychiatrie Emmanuel Macron pourrait annoncer le remboursement des consultations chez les psychologues à l'image du chèque psy durant la crise sanitaire. La profession redoute un tarif indécent. "On sait évidemment que ça a une importance. On ne travaille pas gratuitement, personne ne vit de l'air du temps. Mais le gros souci, c'est que c'est complètement réglementé" juge Marie-Pierre Colombé.