Les maires d'Île-de-France montent au créneau sur la stratégie de vaccination contre le coronavirus

Elle demande une plus grande décentralisation et une gestion coordonnée de la vaccination avec les municipalités : l'association des maires d'Île-de-France (AMIF) demande ce samedi dans un communiqué à l'Etat "une prise en charge plus globale de l’ensemble de la crise". "Faible nombre de doses disponibles", "problème de planification des rendez-vous", "liste d’attente qui s’allonge" ou encore "informations incomplètes données aux élus" : l'AMIF pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements qui ont marqué depuis janvier la campagne de vaccination.

"Carte vaccinale"

L'AMIF réclame notamment la mise en place d'une "carte vaccinale géographique" pour orienter chaque francilien éligible à la vaccination vers un seul centre de vaccination. L'objectif : éviter les inscriptions en doublon d'une même personne dans plusieurs centres, et mieux mesurer les besoins de doses sur chaque site.

Les maires d'Île-de-France demandent par ailleurs une meilleure mise en commun des données sur les listes d'attente de chaque centre : cela "permettrait une plus grande fluidité dans le traitement des rendez-vous", estime l'AMIF, ainsi que la gestion des pénuries dans certains centres. Une deuxième enquête de l'association est par ailleurs en cours sur les dépenses et pertes de recettes liées à la crise. "Si le gouvernement envisage de compenser certaines dépenses liées aux « vaccinodromes », l’AMIF demande une prise en charge plus globale de l’ensemble du coût de la crise", écrit l'association dans son communiqué.