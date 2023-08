Association nîmoise rechercher infirmier ou infirmière. Urgent !

Un situation impensable pour Alison Begg, l'infirmière-directrice de cette association : "Ce qui pourrait arriver de pire ce serait d'arrêter les prises en charge de certains patients qui seraient ou les plus autonomes ou les plus accompagnés par les familles..." Pourtant les congés d'été des 7 infirmières employées par l'association étaient calés, chacune à tour de rôle pour assurer une permanence des soins, mais un arrêt maladie a tout désorganisé.

"Je ne peux pas faire travailler les infirmières une fois et demie plus que ce qu'elles devraient faire et on peut pas, pour les patients, arriver chez eux pour faire les toilettes à 14 heures, certains nous attendent pour se lever le matin, ça ne serait pas humain. Il faut absolument trouver une solution, et surtout pour les patients, que personne n'ait à subir de conséquence." Mais jusqu'à présent toutes ses recherches, contacts personnels, agences d'intérim, ordre infirmier, sont restées vaines.

L'association qui travaille dans le centre-ville de Nîmes recherche donc de toute urgence un infirmier ou une infirmière : "Diplôme récent ou plus ancien, homme, femme, tous les profils sont les bienvenus. Juste on veut quelqu'un qui a un esprit d'équipe, une conscience professionnelle, on recherche quelqu'un à temps complet." Si vous êtes intéressé, un téléphone : 04 34 04 18 03 ou une adresse mail : aes.nimes@sfr.fr. L'association dispose également d 'un site Facebook .

