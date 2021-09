Assouplissement du pass sanitaire : le Loiret au-dessus du seuil d'alerte

La question sera au centre du conseil sanitaire, ce mercredi 22 septembre : l'allègement du pass sanitaire, en particulier dans les départements où le taux d'incidence est le plus bas. La condition serait de ne pas dépasser le seuil d'alerte, à savoir 50 cas pour 100.000 habitants. Mais pour l'instant, le Loiret n'est pas concerné.

Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, on en est à 60,5 cas pour 100.000 habitants dans le département. C'est donc au-dessus de ce seuil d'alerte, mais ça s'améliore. On en était à 76 jeudi dernier. Et ça s'améliore aussi à l'échelle de la métropole orléanaise : 102 la semaine dernière, 70 aujourd'hui. Dans la région Centre-Val de Loire, seuls trois départements sont en-dessous du seuil d'alerte : l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Loir-et-Cher.

Dans ces conditions, en toute logique, le pass sanitaire devrait être prolongé, d'autant plus que le nombre de malades reste stable : 33 personnes hospitalisées à ce jour dans le Loiret, dont 22 en réanimation ou en soins critiques.

Autre argument en faveur d'un maintien de ce pass sanitaire.. la vaccination qui progresse, mais qui reste deux points en-dessous de la moyenne nationale. Selon les chiffres de l'ARS, 79 % des habitants ont reçu leurs deux doses (contre 81,7 % en France).