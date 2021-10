Assouplissement du port obligatoire du masque dans certains cas dans le Var dès ce mardi

Sensible amélioration concernant le port du masque dans le Var à partir de ce mardi. Désormais, porter le masque n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au passe sanitaire recevant du public , selon le dernier arrêté pris ce lundi par le Préfet du Var. Par exemple pour le personnel ET les clients des cafés ou restaurants, plus besoin de se masquer puisque le passe sanitaire est demandé pour les clients et que le personnel est vacciné . Le masque est également enlevé dans les lieux culturels par exemple, soumis eux aussi au passe sanitaire.

Les transports en commun sont l'exception

En revanche, et bien que votre passe sanitaire soit normalement demandé lors d'un voyage en train ou en bus, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun dans tout le Var selon le dernier arrêté du Préfet du Var.

Et pour toutes les zones où le passe sanitaire n'est pas demandé, le port du masque reste obligatoire jusqu'au 1er novembre dans tous les lieux clos recevant du public (comme dans les magasins), ou encore les endroits à forte concentration de personnes. C'est le cas comme les marchés même en plein air, lors des manifestations, des évènements sportifs même en plein air.

Quant à l'école, le département du Var ne fait pas partie des départements où le masque a été supprimé.