Confinement assoupli en EHPAD : "les résidents sont ravis de pouvoir retrouver leurs petits-enfants"

L'EHPAD de Nohant-en-Gout c'est avant tout un établissement qui a réussi -et c'est un petit exploit - à passer l'épidémie de Covid 19 sans déplorer un décès parmi les 101 résidents ni-même une seule contamination. David Baronnet, directeur de l'Ehpad de Nohant-en-Goût dans le Cher : "Comme tous les EHPAD on est attentifs aux vagues épidémiques et puis on a la chance d'avoir un médecin coordonateur qui est un ancien chef de service des urgences et qui par son réseau personnel avait été très sensibilisé très tôt. Et on a pris très au sérieux dès le début cette épidémie". Celà n'a pas empêché l'épreuve d'être difficile pour les résidents, les personnels et les familles. "On a mobilisé plus que d'habitude les équipes pour qu'elles soient attentives aux besoins des résidents pour soutenir leur moral [...] On a du faire preuve de créativité parce que beaucoup d'animations se passent en collectif. Donc des animations couloirs, beaucoup d'attentions gourmandes..."

Vigilance toujours présente

Désormais, l'heure est à la décompression mais une décompression mesurée "Il y a toujours de la vigilance" précise David Baronnet "on sait la gravité que peut avoir le COVID-19 dans un établissement comme le notre." Mais l'attente des familles reste forte même si la plupart, au regard, de la gravité du bilan de la première vague acceptent désormais mieux les mesures barrière.

David Baronnet précise enfin que le personnel attend désormais les fameuses primes promises par le gouvernement des primes mérités selon lui au regard des efforts exceptionnels fournis au plus fort de la crise et qui continuent d'être fournis pour éviter une seconde vague.