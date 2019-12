L'Assurance Maladie propose un examen préventif de santé à tous les assurés landais

Mont-de-Marsan, France

L'initiative n'est pas nouvelle, mais elle a connu des évolutions cette année : l'examen médical de prévention gratuit que proposait l'Assurance Maladie jusqu'ici permettait essentiellement aux plus précaires de bénéficier d'un accompagnement par des professionnels de santé. Depuis cette année, l'Assurance Maladie élargit son offre à tous ses assurés au régime général et à la MSA pour pallier le manque de médecins généralistes et lutter contre le renoncement aux soins.

Un examen complet et personnalisé

L'examen de prévention est l'occasion de faire le point sur sa santé, de poser ses questions à des professionnels, d'être informé et orienté. Dans les Landes, il peut être réalisé à Mont-de-Marsan, au centre d'examens de santé, à quelques pas de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Toute une série de contrôles sont ensuite réalisés par des médecins, des infirmiers, parfois même des diététiciens ou des dentistes. Des analyses d'urine ou des prises de sang peuvent être effectuées si nécessaire, en cas de dépistage par exemple. Des entretiens ont également lieu avec des médecins pour permettre les échanges, et une mise au point sur les droits et les aides pour une complémentaire santé est aussi prévue avec un agent administratif.

Cette batterie d'examens est adaptée à chaque personne prise en charge, en fonction de son âge, de son sexe ou de son mode de vie, et permet de dresser un bilan de son état de santé, pour l'orienter ensuite vers les services adéquats.

Élargissement de l'offre

Longtemps dirigée vers les populations les plus précaires, éloignées du système de santé pour des raisons sociales ou financières, l'offre d'un examen préventif complet a été élargi à davantage de monde cette année.

Les professionnels de santé des centres d'examens se sont rendus compte que l'absence de soins concernait aussi d'autres personnes, privées de médecin généraliste en raison de la désertification médicale, ou peu sensibilisées à l'importance des préventions. C'est le cas dans les Landes, touchées par ce phénomène selon le Docteur Magali Meyer, médecin au centre d'examens de santé de Mont-de-Marsan :

"Jusqu'à maintenant le CES des Landes était dédié essentiellement à la précarité sociale, et depuis 2019, nous avons élargi à tous les assurés pour leur permettre de faire ce bilan de prévention. Nous observons de plus en plus de personnes qui n'ont plus le temps ou ne trouvent plus de médecin traitant, en raison du problème de la désertification médicale. Nous avons aussi des personnes, se pensant en bonne santé, oublient de faire du diagnostic préventif, et nous sommes là pour ça".

L'examen ne remplace pas le médecin

Cependant, ces examens ne se substituent pas aux médecins généralistes et leurs consultation pour autant : aucune prescription ni ordonnance n'est réalisée à l'issue d'une visite au centre d'examens de santé.

Seul un bilan est dressé, et sera transmis au médecin traitant censé prendre le relais. Si l'assuré ne possède pas de médecin traitant, le centre est là pour le conseiller et l'orienter.

Indications utiles

Pour réaliser un examen préventif de santé au centre de Mont-de-Marsan, il est nécessaire de s'inscrire par téléphone au 05.58.85.84.00 ou directement sur internet grâce au site ameli.fr.

Une date de visite est ensuite communiquée par les services de l'Assurance Maladie : le patient doit se présenter à jeun, muni de sa carte vitale, et de ses résultats médicaux datant de moins d'un an.