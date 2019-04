Asthmatiques, ils passent leurs vacances en cure à la Bourboule

Pendant ces vacances de printemps, les thermes de la Bourboule voient défiler plus de 200 petits curistes, notamment pour des problèmes respiratoires. Première cette année, 12 enfants bénéficient d'un programme mêlant soins thermaux et activités sportives.

La Bourboule, France

Quand certains sont au centre de loisirs, en vacances avec papa maman ou chez les grands-parents, elles passent leurs vacances en cure, pour soigner leur asthme, spécialité des thermes de la Bourboule. Pour Noa et Emma, 9 ans, et Zoé, 11 ans, tous les jours, le rituel est le même : lavage de nez, "humage" de vapeur d'eau dans un bol, pulvérisations d'eau thermale via la "palette", aérosols, bain, etc. Deux heures de soins, tous les matins, du lundi au samedi, qu'elles acceptent bon gré mal gré, pendant trois semaines.

Noa et Zoé devant la "palette" pour les pulvérisations d'eau thermale. © Radio France - Juliette Micheneau

"Ça va, ça fait pas mal, mais j'en ai un peu marre de faire tous ces soins", confie Emma. "Mais sur le long terme ça fait du bien", assure Zoé qui en est à sa quatrième cure et sa maman, Catherine, confirme : "A partir de la deuxième année on ressent vraiment les effets où vraiment on utilise beaucoup beaucoup moins les médicaments et là on se dit, ouf ! On a trouvé le bon truc".

Un nouveau programme mêlant cure et sport

Première cette année, les thermes de la Bourboule proposent aux petits curistes des activités sportives en complément de leurs soins. Lundi natation, mercredi randonnée et vendredi course d'orientation. Douze enfants participent au programme et font l'objet d'une étude. Chacun a passé en arrivant une spirométrie, examen qui mesure leur capacité respiratoire. La différence sera testée en fin de cure mais certains bénéfices sont déjà là pour Thomas Palmieri*, qui organise ces activités physiques. "Lors de la randonnée à la Banne d'Ordanche, tous les enfants ont fait un test de souffle au début et à la fin. Pour tous, le débit d'expiration a augmenté à la fin de la balade." Le futur professeur d'EPS voit aussi les effets sur la confiance en soi : des parents inquiets se sont rendu compte que leur enfant, malgré son asthme, était tout à fait capable de courir en tête d'une randonnée en montagne !

Cette cure "soins et activité physique" doit être reconduite aux vacances de la Toussaint.

Thomas Palmieri avec ses "élèves" curistes à la Bourboule. © Radio France

*Thomas Palmieri est étudiant en Master 2 pour devenir professeur d'EPS. Il a concocté ce programme d'activités physiques avec un professeur de l'UFR STAPS de l'Université Clermont Auvergne et le Programme ASM Vitalité, expert en matière de (re)mise en activité physique des publics sédentaires.