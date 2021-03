AstraZeneca : "je reprends les vaccinations dès ce vendredi après-midi" explique un médecin creusois

La vaccination avec AstraZeneca peut reprendre sans délai selon l'avis de la Haute autorité de santé rendu ce vendredi 19 mars. Mais elle recommande de réserver ce vaccin aux personnes de 55 ans et plus. L'avis de la Haute autorité fait suite à celui rendu par l'Agence européenne des médicaments qui a estimé que ce sérum était sûr et efficace. Généraliste à La Souterraine, le docteur Gilles Petit attendait avec impatience ce feu vert. Sans attendre, il reprend dès ce vendredi après-midi la vaccination de ses patients avec l'AstraZeneca. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.

Docteur que se passe-t-il ?

Dès l'annonce de la suspension de l'AstraZeneca, le téléphone a sonné à de nombreux reprises au cabinet du docteur Petit. "Les patients nous ont interrogé, ils voulaient savoir ce qu'ils devaient faire". Gilles Petit leur a apporté une réponse simple. Il leur a conseillé de maintenir les rendez-vous vaccination, dans l'attente des conclusions de l'Agence européenne des médicaments. Pour lui "cette pause pour éclaircir les choses" était nécessaire, parce qu'on peut être "favorable à la vaccination sans pour autant être aveugle". Il fallait redonner confiance aux patients. Gilles Petit salue la décision du Premier ministre de "tendre son bras à la vaccination pour redonner la confiance si jamais elle avait vacillé".

Le passage obligé

Pour Gilles Petit, il faut sortir de cette situation de "cette Covid qui nous pollue la vie depuis un an". Et dans cette course contre la pandémie, il faut accélérer le pas, et vacciner le plus grand nombre de personnes. "On est tous mobilisés explique-t-il, mais nous sommes restreints par le nombre de doses de vaccins". Il espère que dans les jours, les semaines qui viennent les dotations seront plus importantes. Et il souligne que dans la région Nouvelle- Aquitaine, c'est en Creuse que la couverture vaccinale est la plus importante. "La Creuse en tête du peloton, c'est suffisamment rare pour le signaler".