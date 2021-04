Astrazeneca : comment les médecins de la Vienne tentent de rassurer leurs patients

Alors que la Haute autorité de santé a modifié les recommandations sanitaires concernant le vaccin Astrazeneca, des médecins généralistes de la Vienne témoignent des difficultés rencontrées avec leurs patients.

"J'ai un seul patient qui s'est désisté d'un rendez-vous. Il m'a donné un motif fallacieux disant qu'il fallait qu'il aille chez ses enfants"

Dans le cabinet du docteur Pierre Lecellier, généraliste à Poitiers, c'est une matinée de vaccinations à l'Astrazeneca. "Vous n'avez jamais eu de problème de santé ou d'allergie ? Pas d'accidents liés à un vaccin, ni de fièvre ou de problème infectieux récent ?"

"Allez je vous pique monsieur !"

Le patient irlandais assis en face du docteur n'est pas stressé. Professeur d'anglais à la retraite installé dans la Vienne depuis plusieurs années, Michael estime le risque encouru avec le vaccin "très très petit". A 67 ans, il "[prend] ce risque car le vaccin est nécessaire pour voyager et aller voir ses enfants qu'il n'a pas vu depuis un an".

"Des gens sont venus dans mon cabinet parce que leur médecin ne voulait pas les vacciner"

"Chez 10 % de mes patients vaccinés, il y a un état grippal qui peut durer entre une heure à deux jours", prévient le docteur. Les décès liés au vaccin Astrazeneca "se comptent en quelques dizaines et on est à plus de 90.000 morts dus à l'épidémie, la plupart de mes patients sont capables d'analyser le rapport bénéfice-risque".

Le docteur Pierre Lecellier communique à ses patients les dernières recommandations sanitaires de l'Agence régionale de santé ainsi que de l'Ordre des médecins de la Vienne. Il espère que la vaccination va continuer à s'accélérer. Pas question pour le praticien de reprocher aux autorités les lenteurs de l'approvisionnement en doses.

"C'est complétement stupide de critiquer ce qui a été fait chez nous alors que finalement l'on n'a fait ni mieux ni pire que ce qui se fait partout, et on est plutôt dans ceux qui s'en sortent pas trop mal"

Un discours de vérité également tenu par la médecin Claudie Juin, généraliste à Châtellerault. "Je dis à mes patients qui m'interrogent qu'il y a plus de risque aujourd'hui de mourir d'une forme grave du Covid que du vaccin Astrazeneca mais je leur parle clairement des risques de thromboses".