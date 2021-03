Coronavirus : il faut croire en la vaccination, dit le président de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne

Après le Danemark, le Portugal et l'Italie... C'est donc la France qui a suspendu lundi 15 mars son vaccin AstraZeneca, en raison de potentiels effets secondaires graves. Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé alors qu'il était à Montauban (Tarn-et-Garonne) pour un sommet franco-espagnol. Invité de la matinale de France Bleu Occitanie, le président de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne, Stéphane Oustric, parle d'une décision "politique".

Stéphane Oustric, comprenez-vous la décision du président ?

C'est une décision politique qui appartient au président. On voit qu'aujourd'hui, dans la dynamique actuelle, c'est le président qui a la charge sanitaire, ce n'est ni le Premier ministre, ni le ministre de la Santé. Donc, c'est une campagne sanitaire présidentielle, très bien. On est à un an du début de la pandémie. Il avait été annoncé que cela serait extraordinaire d'avoir des vaccins avant l'été 2021. L'investissement a été majeur, en un temps record. Il y a des résultats excellents.

Donc, on ne prend pas de risque à vacciner aujourd'hui avec l'AstraZeneca ?

On ne pas pas dire ça. C'est un problème de bénéfice-risque. On parle de troubles de coagulation ou d'embolies pulmonaire. Je rappelle que l'élément majeur dans la maladie du coronavirus, ce sont justement les embolies pulmonaires. Il faut se méfier. On a raison d'avoir confiance en la vaccination. Beaucoup d'équipes travaillent sur les effets du vaccin.

C'est une catastrophe pour la campagne de vaccination ?

Non, il n'y a pas de catastrophe. Je le redis : on est dans un marathon. Personne n'en voulait, aujourd'hui tout le monde en veut. Ça se fait crescendo. Là où moi, j'ai des réserves, c'est pourquoi mobiliser X personnes soit disant pour faire de la vaccination, alors que tous les professionnels pourraient en faire. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Quand les doses vont s'accélérer, les médecins seront en capacité de vacciner la population très rapidement.

Mais est-ce que certains de vos patients ont refusé ce vaccin ?

Bien sûr que non. On a vacciné encore hier (lundi, NdlR) matin avec ce vaccin. On explique aux gens, ils comprennent.

Les pharmaciens vont commencer à vacciner, c'est une bonne chose ?

Ils prennent la responsabilité d'un geste technique dans le cadre d'un acte médical. Les pharmaciens, ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des spécialistes des maladies, mais des médicaments. Pourquoi faire vacciner d'autres professionnels quand ceux qui ont les compétences n'ont pas de doses. En trois semaines, j'ai fait 80 vaccinations seulement. Donnez nous les doses et on s'en occupe !