Covid-19 : seuls les plus de 55 ans doivent être vaccinés avec AstraZeneca, selon la Haute autorité de santé

La Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé vendredi en France la reprise immédiate de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, soupçonné de provoquer de graves effets indésirables. Mais elle a recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus.

Cette restriction a été décidée car les graves - et rares - troubles de la coagulation qui avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens ont uniquement été observés chez des moins de 55 ans, a précisé l'autorité de santé française. Il y a eu trois cas en France, a-t-elle ajouté.

Jean Castex vacciné ce vendredi après-midi

Le Premier ministre Jean Castex se fera lui-même vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca ce vendredi en début d'après-midi à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé (Val-de-Marne). Soucieux de rassurer la population après les craintes suscitées par le vaccin d'AstraZeneca, accusé de provoquer de graves effets indésirables, Jean Castex avait annoncé jeudi qu'il se ferait vacciner par le biais de ce sérum, à l'occasion de l'annonce du confinement de 16 départements pour lutter contre le coronavirus.

L'avis rendu ce vendredi par la Haute autorité de santé en France fait suite à celui de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui a estimé jeudi que le vaccin d'AstraZeneca était sûr et efficace. Plusieurs pays européens qui avaient suspendu l'utilisation du vaccin, dont la France, ont annoncé qu'il serait de nouveau administré à compter de ce vendredi.

La méfiance reste de mise dans l'opinion

Selon un sondage* Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et le Figaro réalisé à l'issue des annonces gouvernementales de ce jeudi, les dégâts de cet épisode dans l'opinion semblent cependant réels. Plus de la moitié des Français (56%) déclarent ne pas vouloir être vaccinés avec le vaccin Astrazeneca. 51% des personnes interrogées pensent qu’il n’est pas aussi efficace et sans danger que les autres.

Parmi les 56% de Français qui ne veulent pas ou ne veulent plus se faire vacciner avec l’AstraZeneca, les femmes se montrent plus réticentes que les hommes (62% contre 49%) et le refus est particulièrement massif chez les 25-34 ans (71%). Le refus de l’AstraZeneca est moins net chez les plus de 50 ans, mais il concerne tout de même la moitié de cette tranche d’âge.

Les Français interrogés restent très favorables au principe de précaution : 70% estiment que le gouvernement a eu raison de suspendre le vaccin AstraZeneca en attendant l’avis de l’Agence européenne des médicaments. Le feu vert donné ce jeudi pour reprendre les vaccinations avec ce produit ne semble pas de nature à rétablir la confiance : une petite majorité seulement (53%) estime que l’avis rendu établit clairement que ce vaccin est sans danger et efficace.

* Cette enquête Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et le Figaro a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population française de 18 ans et plus, interrogés par internet les 18 et 19 mars 2021.