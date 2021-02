AstraZeneca : le point sur la campagne vaccinale dans le Territoire de Belfort

Les vaccins AstraZeneca arrivent en Bourgogne Franche-Comté et vont être distribués et administrés cette semaine, annonce ce lundi 8 février le préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier. Pour l'instant, 6.807 personnes ont reçu une première dose dans le département, et 842 personnes sont officiellement vaccinées, grâce à la deuxième injection réalisée la semaine dernière. Par ailleurs, près de 19.000 doses ont été administrées dans le Doubs et 5.700 en Haute-Saône. Les destinataires sont en très grande majorité des personnes de plus de 75 ans, mais aussi des soignants. C'est d'ailleurs à eux qu'est destiné le vaccin AstraZeneca.

Le vaccin AstraZeneca, qui a la particularité d'avoir une chaîne de froid moins complexe que celle du vaccin Moderna ou Pfizer, sera administré en priorité aux soignants francs-comtois de moins de 65 ans, avec cette répartition :

40% aux professionnels hospitaliers

20% aux pompiers

20% aux auxiliaires de vie

20% aux professionnels de santé

Quelque 23.700 vaccins AstraZeneca sont livrés en deux temps, une partie samedi dernier et une autre en début de semaine, pour toute la région Bourgogne Franche-Comté. La répartition entre les départements n'est pas encore communiquée, mais le Territoire de Belfort reçoit par exemple 2.500 vaccins Pfizer par semaine.

Montée en puissance de la vaccination

L'arrivée d'AstraZeneca devrait permettre une "montée en puissance de la campagne de vaccination", explique le préfet Jean-Marie Girier, même s'il anticipe un ralentissement dans les prochains jours, en raison des ruptures de stock de Pfizer ces dernières semaines. Le préfet précise aussi que "le mois de février sera particulièrement mobilisés pour les deuxièmes injections des presque 7.000 personnes qui ont déjà reçu une première dose". D'ici quelques semaines, "les vaccins AstraZeneca pourront arriver en pharmacie, en direction de la médecine de ville, pour une vaccination de proximité", a précisé le préfet.