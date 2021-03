AstraZeneca : "Malheureusement c'est une mauvaise publicité mais la vaccination doit continuer" (SDIS 13)

Alors que la France a décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca et que les pompiers des Bouches-du-Rhône avait déjà annoncé la suspension un peu plus tôt, le président du Service d'Incendie et de Secours 13, Richard Mallié estime que le vaccination doit continuer pour lutter contre l'épidémie.

Après avoir suspendu la vaccination des pompiers des Bouches-du-Rhône avec l'AstraZeneca quelques heures avant le gouvernement, le Service d'Incendie et de Secours du département assume ce principe de précaution "nécessaire" mais estime que cela ne doit pas décourager les patients de se faire vacciner. Un pompier de 34 ans d'Arles a eu un problème cardiaque "grave" après avoir eu une injection. Reste à savoir si ce problème vient de l'AstraZeneca :"C'est la pharmacovigilance, l'Agence Régionale de Santé qui vont nous dire ce qu'il en est, en attendant nous avons suspendu l'AstraZeneca. Il faut bien sûr voir le poids si la vaccination est positive par rapport aux effets secondaires" estime Richard Mallié le président du SDIS 13.

Un principe de précaution appliqué jusqu'à ce que l'Agence européenne du médicament (EMA) rende son avis (jeudi) mais qui risque de donner un coup de frein dans la campagne de vaccination : "Malheureusement c'est une mauvaise publicité, mais la seule solution que nous avons c'est de se vacciner, tous au maximum. Il est important que la campagne continue. Depuis un an on commence à en avoir un marre on aimerait vivre un peu normalement.

Le président du Service d'Incendie et de Secours qui par ailleurs a eu le Covid-19 et a été vacciné quatre mois plus tard : "Ça ne m'aurait pas posé problème de recevoir l'AstraZeneca".

Jeudi dernier l'Agence européenne des médicaments (EMA), se voulait rassurante, arguant que "le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population". De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assure qu'il n'y a "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin.

