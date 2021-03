AstraZeneca : "on n'a aucune preuve d'un danger spécifique" assure le médecin mayennais Luc Duquesnel

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé hier lundi 15 mars que la France suspendait provisoirement l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Décision annoncée dans la foulée de celle de l'Allemagne puis suivie par l'Italie et l'Espagne, en raison de potentiels effets secondaires graves du vaccin contre le Covid-19.

"Un principe de précaution politique"

L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre un avis sur l'opportunité de continuer à utiliser ce vaccin britannique. "Le comité de sécurité de l'EMA examinera plus en détail les informations demain ce mardi". Elle tiendra une "réunion extraordinaire" jeudi. Mais d'ici jeudi, l'EMA ne s'interdit pas de publier des éléments intermédiaires sur ses recherches. Le chef de l'Etat a dit "espérer reprendre vite" la vaccination avec ce sérum "si l'avis de l'autorité européenne le permet".

Invité de la matinale de France Bleu Mayenne, le médecin mayennais, Luc Duquesnel, président de la branche "généralistes" de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, n'a pas caché son mécontentement : "on ne s'y attendait pas, c'est un principe de précaution politique, ça fait une certaine cacophonie dans les annonces en France et aussi en Europe et ça crée de l'inquiétude chez les Français et chez les professionnels de santé qui doivent vacciner en sachant que nous n'avons aucune preuve de danger spécifique de l'AstraZeneca".

"On a un Boeing qui s'écrase chaque jour en France avec le nombre de décès dû à cette crise sanitaire"

Depuis une semaine, de nombreux pays ont pris des décisions pour suspendre l'utilisation de lots, voire suspendre totalement la vaccination avec AstraZeneca. A chaque fois, les autorités réagissent à des cas, dans leur pays ou à l'étranger, où des personnes vaccinées ont développé des problèmes sanguins parfois mortels. Soit des difficultés à coaguler, comme en Autriche, soit la formation de caillots sanguins (thrombose), "il n'y a pas de preuve de lien de causalité avec cette thrombose, une maladie globalement fréquente en France, 2 cas pour 100.000 habitants par an" tient à rappeler Luc Duquesnel.

Le médecin mayennais redoute que la suspension d'AstraZeneca remette en cause la forte adhésion à la vaccination constatée ces dernières semaines.