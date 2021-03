AstraZeneca : "Nous ne sommes pas inquiets" dit le Dr Didier Legeais, vice-président de l'ordre en Isère

Sans détour Didier Legeais, vice-président de l'ordre des médecins, explique pourquoi il n'y a pas lieu d'être plus méfiant que de raison envers le vaccin AstraZeneca et pourquoi il faut poursuivre la vaccination. Avec ce vaccin là comme avec les autres.

Alors que des français préfèrent annuler leur rendez-vous de vaccination, après l'annonce de la suspension du vaccin AstraZeneca "par précaution" dans plusieurs pays européens. Le docteur Didier Legeais, vice-président de l'ordre des médecins en Isère explique pourquoi, selon lui, il n'y a pas lieu de le suspendre en France et pourquoi il faut poursuivre la campagne de vaccination.

Un lien difficile à établir

La première des choses selon le médecin c'est qu'il est très compliqué de mettre en lien des décès avec les vaccins. "Quand on vaccine 5 millions de personnes. On peut se retrouver avec une dizaine de morts par infarctus, par AVC, par troubles hémorragiques, par embolie pulmonaire, par troubles de la coagulation. C'est évident. Rien ne prouve que ces 12 ou 13 cas sont en lien avec la vaccination et que ces cas là vont se reproduire à un niveau suffisamment élevé pour qu'on regrette la vaccination."

La balance "bénéfices-risques"...

"En tant que médecin, poursuit le docteur Didier Legais, nous ne sommes pas inquiets sur AstraZeneca. C'est pour cela que nous continuons à vacciner en grand nombre des médecins et des soignants. 5 millions de personnes vaccinées, c'est entre 250 000 et 5 000 hospitalisations de moins et c'est surtout entre 15 000 25 000 morts de moins. Donc si effectivement le vaccin. et si c'était prouvé, a tué moins d'une dizaine de personnes, il a en tout cas permis d'en sauver 20 à 25 000. Et c'est ça qui compte".

La crise économique qui se profile pourrait "faire plus de morts que les effets secondaires du vaccin"

Et le médecin de conclure : "Donc, nous allons continuer à vacciner[...] avec de l'AstraZeneca" pour "nous permettre de retrouver tous une vie normale sans souffrance. Que ce soit de la souffrance liée à la maladie du Covid ou à la souffrance par l'isolement ou par la crise économique qui se profile et qui va entraîner beaucoup plus de morts que les effets secondaires du vaccin".