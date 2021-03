AstraZeneca : où en est-on de la vaccination en Bourgogne-Franche-Comté ?

AstraZeneca écarté jusqu'à ce jeudi ? Alors que la France a décidé d'une suspension de ce vaccin pour 24h lundi après-midi en attente des conclusions de l'Agence européenne des médicaments (EMA), c'est en effet ce jeudi que l'EMA doit rendre son avis.

La France rejoint une liste de 12 pays

En attendant, le ministre de la santé, Olivier Véran se veut rassurant et dit même vouloir reprendre "le plus vite et le plus tôt possible" la campagne de vaccination avec ce produit Anglo-Suédois. Au total aux côtés de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie ce sont une douzaine de pays qui ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca par précaution après le signalement d'effets secondaires "possibles" et la formation de caillots sanguin.

Notre reporter fait le point sur la vaccination en Bourgogne-Franche-Comté et en Côte-d'Or Copier

Plusieurs dizaines de milliers de personnes vaccinées dans la région

Selon l'Agence Régionale de Santé ce sont plus de 55 800 personnes qui ont reçu la première dose de ce vaccin AstraZeneca en Bourgogne-Franche-Comté. Comme c'est le cas dans la grande région, en Côte-d'Or les médecins généralistes n'ont fait remonter aucun cas de thromboses ou de caillots sanguins chez leurs patients.

Pas d'effets indésirables chez nos patients

Le docteur Stéphane Pêpe installé dans le quartier Toison d'Or à Dijon il est aussi secrétaire général adjoint de l'ordre des médecins du département. "Sur la Côte-d'Or et dans notre cabinet nous n'avons pas eu d'effets secondaires indésirables ou graves en dehors de quelques petites douleurs au niveau du point d'injection et de petits syndromes grippaux mais qui sont tout à fait naturel après l'injection d'un vaccin" rassure le praticien.

"AVC, thromboses ou thrombo-phlébites sont très rares, aucun cas n'a d'ailleurs été décrit en Bourgogne-Franche-Comté" assure Jean-François Gérard-Varet, président de l'Ordre Régional des Médecins Copier

Quid des gens qui ont reçu la première injection ?

Alors que le ministre de la santé Olivier Véran assure que les gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca "ne sont pas en danger" et en attendant le verdict de la communauté scientifique européenne ce jeudi pas question pour les 755 médecins généralistes de Côte-d'Orde jeter leurs doses de vaccin à la poubelle.

On va garder les doses bien au frais

"On va les garder bien au frais dans nos frigos entre 2 et 10 degrés en attendant une reprise de la vaccination, en tout cas je l'espère fortement" avoue encore le médecin dijonnais. Au total en France 1,3 millions de personnes ont été vaccinées à l'AstraZeneca.