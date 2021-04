AstraZeneca, pas de rappel pour les moins de 55 ans : des bouchons en vue en Mayenne?

La Haute Autorité de Santé recommande désormais que les rappels de vaccination ne soient pas effectués avec AstraZeneca, pour les moins de 55 ans. Ceux qui ont déjà reçu une injection du vaccin britannique, vont devoir se rendre dans les centres de vaccination, pour recevoir le vaccin Pfizer, disponible en Mayenne. Pour certains praticiens, cela risque de créer des engorgements et des retards dans les prises de rendez-vous, déjà difficiles, en raison du manque de doses.

"Ca va compliquer les choses"

Pour le docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne, " cela va forcément compliquer les choses, et allonger les délais de prises de rendez-vous, déjà trop lentes, pour cause de manque de doses". Les rappels de vaccination étant prioritaires, sur les primo-injections, " ceux qui auraient dû recevoir une dose de Pfizer, en première injection vont devoir attendre que les rappels, qui auraient dû être effectué avec AstraZeneca, passent d'abord".

"A Meslay-du-Maine, ça ne va pas changer grand chose"

Pour le docteur Josselin Delahaye, médecin généraliste à Meslay-du-Maine, "cela ne va pas changer grand chose. Ici, ce sont surtout les soignants de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose avec AstraZeneca, et ils ne sont pas très nombreux". Pour le praticien, cela représente, à peu près une demi-journée de vaccination, tout à fait gérable pour les praticiens.

AstraZeneca en Mayenne © Maxppp - Emilio Naranjo

Peut-on se faire vacciner, venant d'un autre département?

On le sait, la Mayenne a attiré bon nombre de citadins, venus se confiner, ici, auprès de leur famille. Sont-ils autorisés à se faire vacciner dans le département? Cela dépend des cas. Pour les non-mayennais, qui souhaitent recevoir une première dose de vaccin, cela est possible. Il suffit de s'inscrire sur Doctolib ou de prendre rendez-vous au centre d'appel, au 02 43 53 53 00.

En revanche, pour ceux qui ont déjà reçu une première dose et qui souhaite recevoir leur rappel, cela n'est pas possible. Lors du rendez-vous, pour la première injection, un deuxième rendez-vous est donné, au même endroit, quelques semaines plus tard. C'est là que l'on doit recevoir son rappel de vaccination, même si l'on peut compter, parfois, sur l'indulgence des praticiens.

Quels vaccins en Mayenne?

Cette semaine, une dame s'est présentée au centre de vaccination d'Evron, comme l'a raconté Françoise, bénévole au centre de vaccination. "La dame venait de Bordeaux, raconte Françoise, elle était venue se confiner auprès de son fils en Mayenne. A Bordeaux, elle avait reçu le vaccin Moderna. Mais ici, impossible d'en trouver". En effet, le vaccin Moderna, plutôt dispensé dans le sud de la France, n'est pas disponible en Mayenne. Dans le département, ce sont les vaccins AstraZeneca, chez les praticiens et Pfizer dans les centres de vaccination, qui sont privilégiés.