AstraZeneca : vers une deuxième dose d'un autre vaccin pour les moins de 55 ans

La Haute autorité de santé va livrer ce vendredi matin ses recommandations concernant les personnes de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose d'AstraZeneca et ne correspondant plus aux nouveaux critères d'âge du vaccin. Elle devrait se prononcer pour une deuxième dose d'un autre vaccin.

Les Français de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première injection du vaccin AstraZeneca devraient recevoir une deuxième injection d’un autre vaccin, selon les déclarations de Jean-Daniel Lelièvre, expert de la Haute autorité de santé, interrogé ce jeudi soir sur France Info, alors que l'instance doit livrer ses recommandations ce vendredi matin. Les personnes concernées auront donc le choix entre les deux vaccins à ARN messager, au choix Pfizer ou Moderna.

"On sait qu'une seule dose de vaccin n'est pas suffisante pour assurer une immunité au long cours contre le Covid-19", explique Jean-Daniel Lelièvre, également chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Henri Mondor à Créteil. "Il a donc été décidé d'utiliser un vaccin ARN, on sait que ça marche très bien", a-t-il poursuivi. Selon lui, "les données sur les modèles animaux sont très rassurantes, très intéressantes". Jean-Daniel Lelièvre précise même que "lorsqu'on combine deux vaccins, et notamment l'AstraZeneca avec un vaccin ARN, cela montre des réponses immunitaires qui sont plus importantes que quand on utilise deux fois le même vaccin."

Près de 600 000 personnes concernées

Cette recommandation ne concerne que les personnes de moins de 55 ans qui ont reçu une première injection d'AstraZeneca mais ne sont plus éligibles au vaccin qui est désormais réservé aux plus de 55 ans en raison du risque, même faible, de thromboses chez un public plus jeune. Cette deuxième injection avec un vaccin différent de la première injection devrait concerner près de 600 000 personnes en France. Il s'agit en grande partie des personnels soignants, désignés public prioritaire dès le mois de février pour la vaccination contre le Covid-19. Rappelons que les deux doses sont nécessaires pour que la vaccination soit pleinement efficace sur du long terme.

Invité de RTL, ce matin, Olivier Véran ne confirme pas l'information mais il estime que cette mesure, si elle se confirme, est "cohérente" et "logique" étant donné que le vaccin n'est plus recommandé aux personnes de moins de 55 ans. Le ministre de la Santé précise que l'HAS est une autorité indépendante et que si elle recommande une telle mesure, "le gouvernement aura ensuite l'occasion de faire une annonce officielle."