Astrologie, biodynamie, vulgarisation : le ciel entre passion et raison

C'est un rendez-vous quotidien pour de nombreux Français : la lecture de l'horoscope du jour. Santé, travail et amour influencés par la position des astres dans le ciel en fonction de sa naissance ? 41% des Français y croyaient en 2021 , c'est huit points de plus en quelques années et davantage que les Américains (30%).

Le ballet des planètes et des constellations inspire les astrologues depuis des centaines d'années © Visactu

L'horoscope ou le besoin d'être rassuré

Eric Lagadec ne fait pas partie des lecteurs assidus des horoscopes : "Il n'y a évidemment aucune preuve scientifique, je pense surtout que les gens ont besoin d'être rassurés d'une manière ou d'une autre. Et les horoscopes racontent quelque chose de tellement creux que cela fonctionne pour tout le monde". Eric Lagadec a d'ailleurs eu l'occasion de travailler la question à Nice, dans un laboratoire de zététique (l'art du doute, une science pour comprendre les méthodes scientifiques) : "Le professeur commençait ses cours tous les ans par un horoscope et nous expliquait cet effet 'puits' qui permet à chacun de s'identifier à l'horoscope".

Aucun impact lunaire sur les cultures ou les naissances

Des croyances bien ancrées dans nos inconscients malgré l'absence de toute preuve rationnelle, c'est également le cas pour l'influence supposée de la Lune. Qui n'a jamais entendu dire que les soirs de pleine Lune, les naissances étaient plus nombreuses ? Certains disent que c'est une prédiction auto-réalisatrice, si la femme enceinte estime qu'elle a plus de chance d'accoucher ce jour-là, elle se conditionne pour que cela se produise, mais pour Eric Lagadec, cela va plus loin : "C'est l'effet 22 h 22. Si vous regardez votre montre à ce moment-là, vous vous dîtes, c'est extraordinaire, mais avez-vous fait attention à 21 h 34 ? C'est pareil, on ne fait pas attention à un pic de naissance quand la Lune est à son 17/29ᵉ".

Contrairement à ce que dit la culture populaire, la pleine Lune n'a pas d'impacts sur les naissances © Maxppp - Fernando Villar

D'ailleurs, l'astrophysicien le rappelle, l'effet de la Lune sur les naissances est facilement quantifiable et les données sont claires : il n'en est rien. "S'il y avait plus de naissances les jours de pleine Lune, on le verrait dans les chiffres de l'Insee et ce n'est pas le cas". Pour le chercheur breton, ces débats sont l'occasion de se questionner sur la démarche scientifique : "Beaucoup de gens voient la science comme une croyance. Or, dans la science, il n'y a pas à croire ou à ne pas croire, c'est simplement une méthode pour s'affranchir des biais, pour vérifier une infirmation".

Une méthode scientifique qui se heurte aussi aux défenseurs de la biodynamie : un système de production agricole issu du courant ésotérique. L'avis d'Eric Lagadec est encore plus tranché sur le sujet : "On parle de l'impact de la Lune sur les plantes, mais en fait cet impact est quasiment nul". Et d'expliquer que les théories sur la gravité et les plantes sont farfelues : "Que la lune soit pleine ou pas, elle ne change pas de masse, elle est juste éclairée différemment. J'avais un collègue qui avait fait le calcul en montrant que vous aurez autant d'influence sur une plante que la Lune si vous vous mettez à côté d'elle".

Aider à faire la différence entre une croyance et la science est donc l'une des premières missions du scientifique. Eric Lagadec prend un exemple historique simple : l'observation du Soleil. "Il se lève et se couche, on a l'impression qu'il tourne autour de la Terre alors que c'est la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Il nous a fallu des outils et des observations pour sortir de ce biais". L'intuition est une composante importante de la science, en témoigne les rêveries d'Einstein, mais elle est aussi un piège dont il faut avoir conscience.

"C'est important pour moi de rendre ce qu'on m'a donné"

La vulgarisation scientifique est l'un des dadas d'Eric Lagadec. Il y consacre une part importante de son temps. Entre ses posts sur les réseaux sociaux, ses conférences ou ses interventions, il est l'une des figures de l'astrophysique en France : "J'ai toujours aimé partager, je pense que c'est un juste retour des choses". Petit-fils d'agriculteur breton, il a conscience de ce qu'il doit à l'éducation : "A 14 ans, j'étais déjà en Première ou en Seconde alors que mon père était en CM2 et il m'a toujours dit 'essaie de faire des études et grâce à l'école publique, tu arriveras à faire quelque chose' donc pour moi, c'est important de rendre ce qu'on m'a donné et les réseaux sociaux le permettent".

Il compte aujourd'hui plus de 150.000 followers sur Twitter. Avec des échanges parfois très sympas comme le cadeau reçu par les souffleurs de verre de Just Glass It installés à Bréhat.

Amener l'astrophysique partout

Son idée : essayer d'amener la science là où elle ne va pas. Via ses comptes Twitter et Instagram, mais aussi par le biais de conférences dans des petits villages bretons ou des bars. Certaines de ses conférences ont attiré une dizaine de personnes, certains de ses tweets sont vus des millions de fois. Peu importe l'échelle, finalement. L'objectif est ailleurs : "Que les gens aient une meilleure culture scientifique pour comprendre le monde dans lequel on vit".

Eric Lagadec a parfois des réponses ou des remarques étonnantes lors de ses conférences : "Beaucoup de gens ne savent pas par exemple qu'on peut voir la Lune de jour. Ce qui m'a amené à poser la question 'pourquoi ne peut-on pas voir le soleil de nuit ?'" La réponse l'a marqué : parce que le soleil nous tourne le dos !

Eric Lagadec et Guillaume Meurice se sont associés pour parler de l'infinité de l'univers et de la bêtise humain dans un spectacle humoristique © Radio France - Thomas Biet

Son domaine d'expertise s'y prête : les étoiles font rêver petits et grands, la matière est inépuisable, photogénique. Ajoutez à cela un astrophysicien qui sait vulgariser son domaine avec une bonne dose d'humour, le cocktail est appétissant : "Je sors parfois avec un ami qui fait de la mécanique quantique et quand on nous pose la question de ce que l'on fait, généralement, je commence la conversation et lui, il la termine, mais c'est tant pis pour lui", rit le chercheur.

Eric Lagadec et l'humoriste Guillaume Meurice ont d'ailleurs monté un spectacle humoristique et pédagogique. Le premier voulait parler d'étoiles avec légèreté, le deuxième sonder l'infinité de la connerie humaine : cela donne un joyeux mélange entre pamphlet politique et conférence scientifique décalée.

Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour découvrir la beauté du ciel, il existe des clubs ou associations un peu partout en France © Maxppp - PQR/ Courrier de l'ouest

Jamais trop tôt ni trop tard pour s'y mettre

Eric Lagadec ne prend pas son public pour une masse d'ignorants. Une réflexion qu'il applique aussi aux enfants, nombreux à ses conférences : "Ce sont eux qui vont faire la recherche de demain et c'est donc important de leur parler simplement et sérieusement de l'astronomie". Parfois, le chercheur s'agace de la manière dont on parle du ciel dans les livres pour enfants : "Je vais dire du mal de T'choupi désolé. Il était écrit que T'choupi s'était levé tellement tôt que la Lune n'était pas encore levée, ce qui n'a aucun sens. Et souvent, les gens disent 'ça va, c'est pour les enfants' mais pour moi, c'est important d'être juste". Son fils à lui connaît le mot télescope quasiment depuis qu'il parle. Il rencontre aussi des astronomes sur le tard, cheveux grisonnants, "l'important, c'est de prendre conscience que l'astronomie, c'est pour tout le monde, qu'on a besoin de tout le monde et qu'il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard".

Ses longs fils d'explication sur Internet (des threads) ont aussi l'avantage de donner une grande bouffée d'air à un réseau social - Twitter - qui est souvent le lieu de la haine en ligne. Les réactions à ses posts sont presque toutes positives : "Sauf quand les platistes (nda : les gens qui soutiennent que la Terre est plate) me disent que je raconte des conneries, je veux bien amener la science partout, mais il y a des limites".

"Les amateurs nous offrent du temps d'observation"

L'astrophysicien simplifie et explique son travail d'autant plus volontiers qu'il sait ce que doit son domaine d'activité à l'apport des citoyens à travers ce qu'on appelle la science participative. Son ami d'origine bretonne Guillaume Langin, journaliste scientifique, est responsable de projets d'astronomie participative : "Régulièrement, il appelle des gens à observer ce qu'on appelle des occultations au télescope, c'est-à-dire quand un astéroïde passe devant une étoile pendant une fraction de seconde, ça nous permet de mesure les dimensions de cet objet". Il existe ainsi le portail Gemini qui permet à n'importe qui de participer à la recherche scientifique avec un petit télescope, en voyant les projets en cours. On peut aussi citer Zooniverse , un site qui permet à n'importe qui de classer les galaxies inconnues et de participer ainsi à la recherche.

Certains astronomes amateurs un peu plus avancés produisent également des images de Jupiter, de Saturne ou de la Lune. En compilant toutes ces images, cela permet de faire des sortes de petits films et de sélectionner les plus belles images et de voir par exemple les collisions d'astéroïdes à la surface : "Il y a des astronomes amateurs qui ont lancé un réseau et ce sont souvent eux qui trouvent ces données". Ces amateurs donnent quelque chose de très précieux aux scientifiques : du temps d'observation. Car les grands télescopes ne sont pas légions et il y a beaucoup d'astrophysiciens à satisfaire.

Eric Lagadec cite par exemple l'astronome amateur Pascal le Dû qui, depuis Porspoder à côté de Brest, passe ses nuits à faire des analyses spectroscopiques de la lumière des étoiles : "Il essaie de comprendre la mort des étoiles, il cherche des étoiles mortes et il a découvert plusieurs nébuleuses planétaires en faisant des images, il a même fait des publications scientifiques". Eric Lagadec a eu l'occasion de lui remettre la médaille de la meilleure collaboration entre astronomes amateurs et professionnels lorsqu'il était encore président de la Société française d'astrophysique.

Des milliards d'exoplanètes potentielles

