Astronomie : un objet inconnu et étrange découvert dans la Voie lactée

Un mystérieux objet céleste a été découvert par des astronomes australiens dans notre galaxie, rapporte une publication scientifique dans l'édition de la revue Nature de ce mercredi. Selon eux, il ne ressemble à aucun autre objet déjà observé pour le moment.

Repéré pour la première fois par un étudiant travaillant sur sa thèse de premier cycle, cet objet, qui se trouve à environ 4.000 années-lumière de la Terre, est incroyablement brillant mais plus petit que notre Soleil, doté d'un champ magnétique extrêmement puissant, et s'allume et s'éteint à intervalles réguliers. Il produit en effet un important rayonnement électromagnétique toutes les 18,18 minutes, explique l'astrophysicienne Natasha Hurley-Walker. "Cet objet apparaissait et disparaissait en quelques heures lors de nos observations. C'était complètement inattendu", affirme-t-elle.

Il existe certes dans l'univers d'autres objets émettant des variations radio régulières, comme les pulsars, mais cette fréquence n'a jamais été observée auparavant, indique l'astrophysicienne. "Si vous faites tous les calculs, vous trouvez qu'il ne devrait pas avoir assez de puissance pour produire ce genre d'ondes radio toutes les 20 minutes. Cela ne devrait tout simplement pas être possible", a déclaré Natasha Hurley-Walker. "C'était un peu effrayant pour un astronome parce qu'il n'y a rien de connu dans le ciel qui fasse ça."

Selon un hypothèse avancée par son équipe, il pourrait s'agir d'un magnétar à période ultra-longue. Il s'agit d'un phénomène théorisé par les chercheurs mais encore encore observé. Il pourrait également s'agit d'une naine blanche, une étoile vieillissante d'une température en surface deux fois plus élevée que celle du soleil. "Mais c'est également assez inhabituel, souligne l'astrophysicienne. Nous ne connaissons qu'un seul pulsar de naine blanche, et rien d'aussi important que celui-ci."

"Bien sûr, il pourrait s'agir de quelque chose auquel nous n'avons jamais pensé. Il pourrait s'agir d'un type d'objet entièrement nouveau" admet-elle.

"Ce n'est pas un signal artificiel"

Ce signal radio pourrait-il alors avoir été envoyé par une autre forme de vie ? L'équipe de recherche a pu observer le signal sur une large gamme de fréquences, ce qui "signifie qu'il doit s'agir d'un processus naturel, ce n'est pas un signal artificiel", a assuré l'astrophysicienne.

Les chercheurs vont désormais tenter de trouver d'autres de ces objets étranges dans l'univers. "D'autres détections indiqueront aux astronomes s'il s'agit d'un événement ponctuel rare ou d'une vaste population nouvelle que nous n'avions jamais remarquée auparavant", indique Natasha Hurley-Walker.