Robot sur Mars : pour le spécialiste normand Jean-Paul Croizé, "c'est un nouveau grand pas pour l'humanité"

Tonnerre de joie à la Nasa hier soir! Perseverance, le robot de l'agence spatiale américaine, a atterri peu avant 22h (heure française) sur la planète rouge. Sa mission : collecter des échantillons de roche qui, une fois analysés, diront peut-être si la vie a existé sur Mars.

Pour le Normand Jean Paul Croizé, ancien journaliste du Figaro et spécialiste des questions spatiales, "ça rappelle les grands moments de la conquête spatiale". "C'est un nouveau pas de l'homme vers un monde très lointain et très proche en même temps, où peut être il y a eu de la vie il y a très longtemps et c'était émouvant", ajoute-t-il.