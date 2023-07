Atteinte d'un cancer du sein très agressif, Sandrine vient en Alsace pour suivre un traitement en Allemagne

Dans son combat, Sandrine est accompagnée de son compagnon, de leurs deux filles et de son beau-père et de sa belle-sœur

Elle fait partie des "triplettes", comme elles se surnomment entre elles. Sandrine est atteinte depuis un an d'un cancer du sein "triple négatif", un cancer très agressif. Après une courte phase de rémission, la jeune femme de 35 ans a appris, fin mai, que son cancer récidivait. "Mon oncologue m'a alors proposé un traitement qui me faisait gagner seulement quelques mois de vie." Un diagnostic impossible à entendre pour cette mère de deux petites filles de 4 et 8 ans : "Je veux voir mes filles grandir, c'est mon objectif."

La famille fait alors des recherches en urgence et se tourne, comme d'autres jeunes femmes ces dernières années, vers une clinique privée de la Forêt-Noire en Allemagne. Pour aller aux rendez-vous, Sandrine s'installe avec son compagnon, ses filles, son beau père et sa belle-sœur dans des campings alsaciens. En attendant de voir l'oncologue de la clinique, Sandrine suit des traitements alternatifs, toujours en Allemagne. Ces prochains jours elle va suivre une radiothérapie en Bretagne, puis elle reviendra en Alsace pour suivre un traitement d'immunothérapie dans cette fameuse clinique, décriée en France pour des questions d'éthique.

"En Allemagne il y a une espérance de vie un peu meilleure"

Peu importe la polémique pour Sandrine et sa famille, "C'est la seule clinique qui propose de l'immunothérapie sur mes cellules cancéreuses, alors qu'en France les critères ne sont pas réunis. D'autres femmes ont tenté comme moi dans le passé et ont eu une espérance de vie un peu meilleure, voire des guérisons, surtout si c'est fait rapidement. Je suis fatiguée et je dois gérer la douleur mais j'ai bon espoir" ajoute la jeune-femme qui compte beaucoup sur la générosité désormais pour payer ces traitements en Allemagne.

Car comme ils se font à l'étranger, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale explique Sylvain son beau-père. C'est lui qui gère l'intendance de cette course contre la montre. Le montant total devrait avoisiner les 250.000 euros. Une cagnotte en ligne a été lancée sur deux plateformes : " l'Espoir des proches " et " HelloAsso ". Une cagnotte estivale itinérante est aussi à la disposition de tous ceux qui voudraient l'installer dans leur boutique, leur entreprise ou un lieu public.

