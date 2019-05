Atteinte d'une leucémie, Jennifer a finalement été greffée... le jour de son anniversaire !

Roanne, France

Atteinte d'une leucémie aigüe, Jennifer avait absolument besoin d'une greffe de moelle osseuse pour espérer survivre. Olivier, le mari de cette maman roannaise de 35 ans, remuait ciel et terre pour trouver un donneur compatible. C'est le sens de l'appel au secours qu'il avait lancé, début avril, sur France Bleu. Il a été entendu puisqu'au cours du mois dernier, 1.500 donneurs potentiels ont sollicité l'établissement français du sang (EFS) qui a finalement identifié un donneur compatible sur ses fichiers.

Jennifer annonce la bonne nouvelle ce mercredi sur sa page Facebook : "Nous avons trouvé un donneur compatible et la greffe a eu lieu hier. [...] Le plus important est que la greffe se soit bien passée. Je ne remercierai jamais assez mon veilleur de vie, grâce à sa générosité et à son courage, j'ai la chance de pouvoir voir mes enfants grandir et chérir mon mari comme il se doit. La guerre n'est pas totalement gagnée pour moi mais c'est une bataille de plus, que je relèverai."

Greffée le jour de ses 35 ans

Joint par France Bleu, Olivier, le mari de Jennifer n'en revient toujours pas : "C'est incroyable! Les médecins nous ont annoncé que la greffe tomberait le 28 mai, le jour de son anniversaire. On va y voir une bonne nouvelle." Il poursuit : "Jennifer est très fatiguée mais elle n'a pas de fièvre. Ce ne sont pas les jours qui suivent la greffe qui sont les plus compliqués mais les semaines et mois à venir. Elle est encore à l'hôpital pendant près de deux mois. Il faut qu'elle prenne des médicaments anti-rejet. Le greffon va essayer de prendre sa place dans le corps de Jennifer, il faut qu'il sorte vainqueur, qu'il prenne sa place à 100%. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle moelle. La greffe, _c'est une étape pour espérer guérir mais la route est encore très longue_. Il ne faut pas qu'il y ait de rechute, il faut avoir des pensées positives."

Comme sa femme, Olivier est très ému par l'élan de solidarité déclenché par son appel au secours, début avril : "Les gens ont été hyper réactifs, hyper gentils, hyper généreux, je les remercie du fond du coeur. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. On peut dire qu'en France, on sait être généreux."