Attenti à e zinzale !

Les opérations de démoustication viennent d'être renforcées à l'approche de la saison estivale. Ce dispositif est conduit durant toute l'année, mais il s'intensifie entre avril et octobre, période où la prolifération des nuisibles et surtout du moustique tigre est la plus importante.

Les zones sensibles

La Corse est colonisée par 45 espèces de moustiques en cette saison, et deux d'entre elles sont potentiellement vectrices de maladies si elles sont infectées. C'est pourquoi la réalisation de ces traitements est indispensable, notamment à proximité des zones humides et marécageuses. Sur le site de la réserve naturelle de Biguglia, au-dessus de l'étang un avion a récemment répandu des biocides, une substance qui vise à réduire la population de moustiques. Ce type d'opération, actuellement piloté par les départements, va devenir de plus en plus régulier à l'approche de la saison chaude. François Cesari est le chef adjoint du service de lutte anti-vectorielle de Haute-Corse. « On s’est rendu compte qu’avec le réchauffement du bassin méditerranéen les saisons sont beaucoup plus longues. On a traité l’année dernière à la mi-décembre, parce que qu’on a eu un automne très pluvieux et très doux, on est tributaires des conditions météo. L’avion c’est pour les grandes surfaces, la turbine est un traitement complémentaire, et le traitement à base de fumée est un traitement de rattrapage, lorsqu’un traitement anti larvaire a déjà échoué. »

Un enjeu de santé publique

Dans les airs ou au sol, ils sont une quarantaine d'agents à lutter contre la prolifération des moustiques. Les enjeux sont importants selon Philippe Mattei, le responsable du service de génie sanitaire et écologique. « La démoustication est effectuée sur tout le département, le rural, l’urbain et le périurbain. L’enjeu est tout simplement la santé publique. Nous avons tous été confronté aux moustiques, là nous sommes dans l’aspect préventif, éradiquer les larves et gîtes larvaires. »

Et sans ces traitements spécifiques, c'est la population qui serait alors en danger, comme c'était le cas par le passé. « Pour connaître le futur il faut souvent regarder le passé… En 1851 l’espérance de vie entre Furiani et Bastia était entre 22 et 26ans, en 1868 il y a eu un gros souci, la Malaria, vous avez donc des anciennes maladies qui ont été éradiquées par tous ces traitements, ces dispositifs d’assèchement des zones dites marécageuses. »

Les zones humides et marécageuses font en effet l'objet d'une attention toute particulière dans cette lutte anti-vectorielle.