Attention à l'ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté

A partir du 9 août 2022, d'après la FREDON (Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles) de Bourgogne-Franche-Comté, l'ambroisie sera en fleurs et deviendra donc très allergène. Cette plante vertes, aux feuilles triangulaires et aux fleurs jaunes en forme d'épis est de plus en plus présente dans la région, ce qui pose un problème de santé publique. Un plan de lutte est en place au niveau de la région pour tenter de l'éradiquer. La solution la plus simple c'est de l'arracher, mais attention, pas n'importe quand.

Comment lutter contre l'ambroisie ?

La FREDON coordonne la lutte contre cette plante, grâce notamment à un site de de signalement. Les plantes répertoriées seront suivies, via des référents dans les communes concernées comme Patrice Chwritz à Ruffey-lès-Beaune : "sur le domaine public, mon rôle c'est de l'éradiquer, la façon la plus simple c'est le fauchage".

Mais attention, il ne faut absolument pas les faucher quand elles sont en fleurs, c'est-à-dire à partir du 9 août dans notre région : "c'est à partir du moment où elle est en fleurs qu'elle pose problème donc le mieux c'est d'arriver à lutter avant", précise Marine Haas. Sinon on risque de devenir allergique et les symptômes ne font pas vraiment envie : rhinites, conjonctivites, trachéites, et même asthme.

L'ambroisie doit être fauchée avant qu'elle soit en fleurs Copier

Un risque pour les vignes ?

En Côte-d'Or, la plante n'est pas encore très présente, en restant attentif, on peut donc éviter son implantation explique Marine Haas : "il va falloir prendre des précautions quand on va faire des chantiers, ou pendant les récoltes d'automne". En revanche, elle commence à s'installer dans les vignes, et ce n'est pas bon signe : "la grosse problématique, c'est qu'elle va polliniser au moment des vendanges, donc au moment où il y a le plus de personnes dans les vignes. L'objectif c'est d'essayer de la reconnaitre le plus rapidement possible et l'éliminer". Elle n'empêche par contre pas la vigne de se développer, comme c'est le cas des cultures de céréales par exemple.