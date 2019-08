La Berce du Caucase, une beauté nocive pour l'homme

Pyrénées-Orientales, France

Importée au XIXème siècle pour ses qualités décoratives, la Berce du Caucase est considérée comme une plante invasive. Particulièrement grande, elle peut atteindre les 4 mètres de hauteur. "Elle a des fleurs très découpées." détaille Jean-Marc Lewin. Il est secrétaire de l'association d'étude de l'environnement Charles Flahault, basée dans les Pyrénées-Orientales. "On la reconnait à sa tige épaisse et à ses taches rouges, pourpres. Dans notre département, elle est surtout présente en montagne aux alentours de Font-Romeu. On la trouve le long des cours d'eau, dans les endroits humides."

La Berce du Caucase apprécie les lieux humides comme les cours d'eau. - Jean-Marc Lewin

Il est également possible d'en trouver le long de certaines routes. Si c'est le cas, ou même si vous tombez dessus en forêt, ne vous en approchez pas conseille Anne-Marie Cauwet, ancienne botaniste à l'Université de Perpignan. _"_C'est une plante absolument superbe visuellement mais très méchante. Il ne faut pas se laisser convaincre par sa beauté. Le mieux c'est de ne pas la toucher car elle contient des substances photosensibilisantes qui, avec le soleil, lors du contact avec la peau, provoquent des éruptions de boutons et irritations très fortes. Et surtout, se laver les mains et ne pas se frotter les yeux après avoir été en contact avec elle. Si c'est le cas, mieux vaut appeler un médecin et se faire un lavage d'oeil". Les effets peuvent être très rapidement ressentis, en quelques minutes.

Présente aussi dans les jardins

Cette plante invasive peut également se retrouver dans votre jardin. Si c'est le cas, suivez les conseils de Jean-Marc Lewin : "Déjà mettre des gants, ne pas s'exposer avec la peau. Il faut l'éradiquer en la coupant à ras. _Dès qu'on la voit c'est préférable de l'éliminer_, il ne faut pas avoir de scrupule. Quand on ne connait pas, on évite de toucher, car les plantes ont beaucoup de mécanismes de défense qui peuvent être problématiques si on ne fait pas attention."

Autre conseil si vous en apercevez, contactez la mairie de votre commune.