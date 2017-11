Attention au radon dans vos maisons !

Ce mardi 7 novembre, c'est la journée européenne du radon. L'occasion de mettre en garde contre ce gaz qui peut être dangereux pour la santé s'il est présent dans votre logement. Pays de Montbéliard Agglomération vous propose en ce moment des kits de mesure gratuits.

A l'occasion de la journée européenne du radon, Pays de Montbéliard Agglomération lance une vaste campagne de sensibilisation. Ce gaz radioactif est formé naturellement par les roches. A l'air libre il est inoffensif mais en milieu clos, il peut devenir dangereux pour la santé.

"Le risque c'est de favoriser le développement du cancer du poumon, précise Didier Gay, adjoint au directeur de l'environnement à l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire. Les études épidémiologiques qui ont été menées depuis une cinquantaine d'années, d'abord sur les populations de mineurs, puis sur la population générale, montrent que des personnes qui sont exposées à des niveaux de radon élevés pendant plusieurs dizaines d'années présentent un risque de cancer du poumon plus élevé. Et plus l'air est chargé en radon, plus le risque augmente."

Aérer son logement

C'est principalement sur les massifs granitiques qu'on trouve les secteurs les plus à risque. En Franche-Comté cela concerne principalement la partie Nord-Est, au pied des Vosges. C'est dans le Territoire de Belfort et la Haute-Saône que les habitations sont le plus touchées. "Mais on en trouve aussi sur le secteur de Montbéliard, poursuit Didier Gay, 10% des habitations y dépassent la valeur de référence qui a été fixée au niveau européen. Pour éviter l'accumulation de radon, il faut impérativement aérer régulièrement son logement."

Un gaz incolore et inodore

Le radon étant incolore et inodore, le seul moyen de le détecter c'est de le mesurer grâce à un petit appareil. Des kits de détection sont distribués gratuitement en ce moment par Pays de Montbéliard Agglomération. Vous pouvez les retirer dans votre mairie ou à la Direction à la Population et cadre de vie de Pays de Montbéliard Agglomération (31 avenue des Alliés à Montbéliard).

Une soirée d'information est aussi prévue ce mardi 7 novembre au bar des Sciences de Montbéliard à 20h. Vous y trouverez également des kits de mesure gratuits.