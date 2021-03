"Attention au regain d'activité du coronavirus" prévient le préfet des Pyrénées-Orientales, Étienne Stoskopf

"Les chiffres sont assez inquiétants, voire impressionnants." Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales, tire la sonnette d'alarme. Le taux d'incidence a doublé dans le département. "On est passé de 84 cas pour 100.000 habitants il y a une semaine à 150-160 aujourd'hui." Le préfet annonce un regain d'activité du virus, peut-être une nouvelle vague.

Les prochains jours seront déterminants : est-ce que la situation va se stabiliser ou au contraire s'aggraver ? Pour le préfet, il faut continuer à être prudent et respecter les gestes barrières. "Il y a des variants qui se développent dans les Pyrénées-Orientales, et même si la vaccination va s'accélérer, on n'en a pas fini avec l'épidémie."