Attention aux fausses informations sur le coronavirus Covid-19

Les fausses informations sur le coronavirus Covid-19 se répandent de manière exponentielles sur les réseaux sociaux et sur les téléphones portables. Des messages soit disant transférés par des médecins ou par l'UNICEF qui n'en sont pas, et qui propage des erreurs ou des approximations.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans le monde, les fausses informations ou fake news se multiplient et se répandent à une vitesse exponentielle. Vous avez peut-être reçu un message d'un ami qui vous veut du bien et qui vous conseille de boire du thé chaud pour combattre le coronavirus. Soit-disant transféré par un médecin, il prodiguerait des "informations simples et accessibles" :

Comme le précise cet article de nos confrères de l'AFP Factuel, ce message dont le contenu est totalement erroné a été partagé des milliers de fois chez nous en France, mais aussi en Espagne, au Canada, au Royaume-Uni ou encore en Chine.

Pourquoi c'est faux ?

Passons au crible les affirmations de ce type de messages reçus sur les téléphones portables, Facebook, Whatsapp ou Messenger :

"L'infection ne se présente pas comme le rhume habituel, avec le nez qui coule ou une toux avec cathares et crachats mais au contraire avec une toux sèche".

C'est une erreur : Le coronavirus Covid-19 peut provoquer des écoulements nasaux, des crachats, car les symptômes peuvent d'abord être similaires à un rhume.

"Le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche : ce symptôme dure 3 à 4 jours (...) Le virus descend dans la trachée, s’installe dans les poumons causant une pneumonie. Ce passage a besoin d'environ 5 à 6 jours".

C'est une erreur : selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les principaux symptômes restent la toux, la fièvre, l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Certains patients (jusqu'à 80%) n'ont même aucun symptôme du tout. Ils sont dits asymptomatiques mais restent contagieux. La durée d'incubation varie de 1 à 14 jours selon l'OMS.

"Le virus ne résiste pas à la chaleur, il meurt s'il est exposé à des températures de 26-27°C".

C'est une erreur : On ne sait pas du tout à l'heure actuel quel est l'effet de la température sur le Covid-19. Que ce soit lors de l'ingestion de boissons chaudes ou concernant le retour du printemps.

"Le liquide chaud neutralise le virus et il n'est pas difficile de les absorber".

C'est une erreur : L'eau chaude n'a aucune incidence sur le virus. Ni l'eau tout court comme le précise cet article de l'AFP. Buvez de l'eau pour vous hydrater, mais pas pour lutter contre la maladie.

"Sur des surfaces métalliques, il survit 12 heures! (...) Le virus peut vivre caché dans les vêtements et sur les tissus pendant environ 6h à 12h".

C'est infondé : Aujourd'hui, personne ne peut affirmer combien de temps le virus survit sur les surfaces.

"Le coronavirus est assez grand. Il a un diamètre d'environ 400 à 500 nm. Cela signifie que tout type de masque peut l'arrêter."

C'est une erreur : Les autorités sanitaires françaises recommandent le port de deux masques spécifiques. Le FFP2 au filtrage étroit pour les professionnels de santé en contact avec des malades, et des masques dits chirurgicaux pour les malades afin qu'ils évitent de projeter le virus. Selon un rapport de février dernier, le Covid-19 a un diamètre de 60 nm à 140nm.

"Vous pouvez faire des gargarismes avec une solution désinfectante qui élimine ou réduit le quota du virus".

Rien ne le prouve. Le gargarisme est utile lors de maux de gorge communs mais pas pour le Covid-19.